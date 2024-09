Dragon Ball Sparking Zero sort dans moins d'un mois, et la tension monte pour Spike Chunsoft et Bandai Namco. La communication autour du titre très attendu s'accélère significativement pour combler les derniers trous manquants au colossal roster de 164 personnages jouables au lancement. Après le précédent trailer en date centré sur l'arc Buu, la nouvelle bande-annonce en date envoie du lourd avec des personnages marquants de l'œuvre d'Akira Toriyama.

Dragon Ball Sparking Zero mitraille les trailers centrés sur les personnages

Depuis le Summer Game Fest et plus récemment la Gamescom, Bandai Namco met les bouchées doubles pour faire monter l'engouement autour de Dragon Ball Sparking Zero. Les trailers s'enchaînent pour progressivement présenter l'intégralité des 164 personnages jouables à la sortie du jeu prévue le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Dernièrement, le très populaire DBZ était à l'honneur, avec notamment les arcs Cell et tout récemment Buu.

Maintenant que cette partie proprement légendaire de l'œuvre d'Akira Toriyama a été explorée, Sparking Zero passe logiquement à la suite chronologique. Ce nouveau trailer s'intéresse donc à GT, une partie quelque peu controversée des aventures de Goku, mais clairement pas dénuée de personnages marquants. Nous pouvons ainsi voir les versions GT de Goku et Trunks, ainsi que Pan, la fille de Gohan. Ce qui marquera cependant davantage les esprits, ce sont les présentations de Baby et Li Shenron, les grands méchants de GT, et surtout la désormais iconique transformation Super Saiyan 4 pour Goku et Vegeta. Voici la liste détaillée des personnages annoncés dans le trailer pour compléter le roster de Dragon Ball Sparking Zero :

Goku GT (normal Super Saiyen 1, 3 et 4)

Pan

Baby (Vegeta, Super 1, 2 et Singe Géant)

Uub

Vegeta Super Saiyen 4

Gogeta Super Saiyen 4

Source : Bandai Namco sur YouTube