Un énorme événement Dragon Ball arrive et les fans et joueurs vont pouvoir se régaler avec du contenu et pourquoi pas une très belle surprise à la clé. C'est du moins ce que tout le monde attend.

Les fans de Dragon Ball vont pouvoir faire la fête. L'épisode Sparking Zero, prochain gros jeu de la licence, arrive bientôt. L'occasion notamment de jouer les personnages les plus cultes de la franchise et de s'envoyer des bourres-pifs et autres torgnoles comme on peut l'attendre d'un jeu de combat basé sur la création du très regretté Akira Toriyama. Et histoire de faire monter la pression, Bandai Namco vous a concocté une grosse et belle surprise.

Dragon Ball Sparking Zero va régaler très bientôt

L'excitation monte parmi les fans de Dragon Ball alors que Bandai Namco a prévu une diffusion en direct particulièrement attendue pour son prochain hit. Prévue pour demain, le mercredi 20 mars, à 15h heure locale, cette session intitulée « Gameplay Showcase » promet de révéler en action les personnages fraîchement annoncés, suite à leur première apparition dans le magazine V-Jump plus tôt cette semaine.

Selon les informations recueillies par Gematsu.com, cette présentation exclusive durera 12 minutes et 47 secondes et pourrait, espérons-le, dévoiler la date de sortie tant attendue du jeu. Vous pouvez retrouver le lien de la programmation directement ci-dessous dans la news :

Développé par Spike Chunsoft et publié par Bandai Namco, ce jeu s'inscrit dans la continuité de la célèbre saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, connue sous le nom de Dragon Ball Z Sparking! au Japon. L'annonce de ce nouvel épisode a été faite pour la première fois en mars 2023, lors de l'événement Dragon Ball Games Battle Hour, captivant l'audience avec un teaser initial. Puis, lors des Game Awards 2023 en décembre, les fans ont eu un avant-goût supplémentaire avec la diffusion d'une bande-annonce présentant gameplay et personnages.

Le jeu est prévu pour être disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam, bien que la date exacte de lancement reste encore à annoncer. Justement, ce type d'événement, en plus de présenter du gameplay, ne pourrait-il pas être une bonne occasion de régaler tout le monde avec une date de sortie fixe et définitive ? Forcément, c'est ce que réclament les fans sur les réseaux, et on espère qu'ils seront entendus par Bandai.