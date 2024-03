Comme d'habitude, on a eu un premier aperçu du prochain chapitre de Dragon Ball Super, et il est difficile de lire ça sans être ému suite à la mort d'Akira Toriyama.

Comment parler de Dragon Ball sans mentionner Akira Toriyama ? Le papa de cette œuvre légendaire s'est éteint le 1er mars 2024, à l'âge de 68 ans. C'était une inspiration pour beaucoup, et c'est encore compliqué d'accepter qu'il est parti. Quant à son travail, il continue sous le coup de crayon de son élève, Toyotarō. Ce dernier nous a justement livré les brouillons du nouveau chapitre de DB Super. Une suite riche en émotions, en particulier lorsqu'on voit le nom qui lui a été donné.

Un premier aperçu émouvant du chapitre 103 de Dragon Ball Super

Le chapitre 103 s'intitule « Un héritage pour le futur ». Le ton est donné, et de toute évidence, on est face à un bel hommage pour le maître Toriyama. Le titre parle de lui-même, son influence est d'une ampleur inimaginable, et son héritage va continuer de nous inspirer dans les années à venir. Bien sûr, on ne parle pas seulement de son travail sur Dragon Ball, même si c'est le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, DB Super continue, et ce chapitre est censé marquer le « point culminant » de l'arc Super Hero. Et attention, c'est le site officiel de la franchise qui le dit.

Les premiers brouillons nous permettent de voir Goku Ultra Instinct et Gohan Beast en train de s'affronter. Goku va même jusqu'à dire qu'il est plutôt bon, et qu'il a un gros potentiel. II dit également qu'il a changé, et Gohan répond que c'est grâce à Piccolo. Bien sûr, son adversaire a plus d'un tour dans son sac. Goku, qui s'est aussi entraîné, passe encore à un niveau au-dessus de son Ultra Instinct. Du coup, le jeune homme a bien du mal à suivre la cadence, ce qui est relativement compréhensible. Pour l'instant, on n'en saura pas plus sur ce chapitre 103 de Dragon Ball Super.

On a donc 7 pages à se mettre sous la dent, et c'est entièrement suffisant pour nous mettre l'eau à la bouche. Normalement, il devrait en comprendre une quarantaine, pour notre plus grand bonheur. Il faut juste se montrer un tout petit peu patient, puisqu'il sortira le 20 mars à 16h00 dans le magazine V-Jump, entre autres. Le rendez-vous est fixé, et c'est à vous de ne pas le rater. Il va sans dire que ça va nous mettre une grosse claque, surtout quand on voit le combat qui est en cours. On se retrouve dans quelques jours pour la suite.

Crédits : SupaChronicles