Le prochain gros jeu de la saga Dragon Ball est en route et les fans peuvent désormais apprendre quelques informations en plus à son sujet grâce à de nouvelles infos.

Dragon Ball Sparking Zero est très attendu par les fans. En effet, de nombreuses personnes ont grandi avec cet univers, notamment grâce à des programmes télévisés emblématiques comme le mythique Club Dorothée. Ainsi, chaque fois qu'un nouveau jeu est annoncé, il génère une grande excitation. Vous pouvez donc imaginer l'enthousiasme général lorsque des scans viennent révéler des informations capitales sur les personnages jouables. Nous vous livrons tous les détails à connaître à ce sujet.

Dragon Ball Sparking Zero précise son roster

Les nouvelles informations émanent du scan du magazine V-Jump. Pour mémoire, V-Jump est un magazine japonais spécialisé dans les jeux vidéo et les mangas, notamment ceux associés à l'univers des jeux de cartes à collectionner, comme Yu-Gi-Oh! Ce magazine est renommé pour ses informations exclusives sur les prochains jeux, les mangas en cours et les produits dérivés de nombreuses franchises. Et bien sûr, cela inclut... Dragon Ball !

On peut donc apprendre grâce aux scans des informations précises sur des personnages présents dans le jeu. On note ainsi la présence de :

Broly Super Saiyan Légendaire

Nappa

Burter

Jeice

Toppo

Roshi

L'éveil de Trunks

Kale Super Saiyan Légendaire

Hit

Dyspo

Kakunsa

Cette liste vient s'ajouter à 24 personnages (ou versions) que l'on connaissait déjà, à savoir :

Goku (Z - Début)

Goku (Z - Milieu)

Goku (Z - Milieu), Super Saiyan

Goku (Z - Fin)

Goku (Z-End), Super Saiyan

Goku (Z-End), Super Saiyan 2

Goku (Z-End), Super Saiyan 3

Gokû (Super)

Goku (Super), Dieu Super Saiyan

Goku (Super), Dieu Super Saiyan Super Saiyan

Vegeta (Z - Scout)

Végéta grand singe

Vegeta (Z - Précoce)

Vegeta (Z - Précoce), Super Saiyan

Super Végéta

Vegeta (Z - Fin)

Vegeta (Z-End), Super Saiyan

Vegeta (Z-End), Super Saiyan 2

Majin Végéta

Végéta (Super)

Végéta (Super), Super Saiyan

Vegeta (Super), Dieu Super Saiyan

Vegeta (Super), Super Saiyan Dieu Super Saiyan

La série principale a commencé en 2005 avec DBZ: Budokai Tenkaichi, suivie d'une suite en 2006 et d'un troisième jeu en 2007. Bien que la série sur Xbox n'ait pas une longue histoire, Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi est sorti sur Xbox 360 en 2011. Avec ces jeux, Bandai Namco continue d'alimenter l'enthousiasme des fans de Dragon Ball.