Un certain jeu Dragon Ball plutôt apprécié au sein de la communauté vient de faire une annonce qui va en ravir plus d'un. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était attendue au tournant.

La licence Dragon Ball se porte à merveille. On ne parle pas seulement au niveau de l'anime ou du manga, mais également côté jeu vidéo. Quand on dit ça, on pense forcément à Sparking! ZERO, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Budokai Tenkaichi 4. Mais ce serait oublier qu'il y a une autre production estampillée DB qui continue d'avoir une communauté fidèle à son poste. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec l'annonce qui a été faite il y a quelques jours.

Un nouveau DLC pour ce jeu Dragon Ball fort apprécié

Eh oui, il s'agit bien de DBZ : Kakarot. Ce dernier nous avait donné rendez-vous du 27 au 28 janvier pour une raison bien précise. Il allait profiter du Dragon Ball Games Battle Hour pour faire une apparition. Pourquoi ? Dans le but de venir présenter son nouveau DLC. Pour être plus précis, c'est la dernière extension payante qui sera déployée pour le Season Pass 2. Histoire de faire les choses bien, CyberConnect2 et Bandai Namco ont donc dévoilé une bande-annonce qui met déjà l'eau à la bouche.

Le DLC, baptisé Goku's Next Journey, fait suite à celui dédié à Bardock et à celui sur le 23e Tenkaichi Budokai. Ici, on va nous raconter la fin du manga Dragon Ball, mais vous l'avez sûrement compris au vu des personnages qu'on voit dans le trailer. Rien que sur la miniature, on peut voir Goku affronter Uub lors du 28e Tenkaichi Budokai. Un combat qui prend place après la victoire contre Majin Buu, en sachant que le jeune homme affronté par le héros n'est autre que sa réincarnation. On observe aussi la présence de Pan, Trunks ou encore Goten. Bref, ça promet, et on a hâte de l'avoir entre les mains.

Quant à la date de sortie, il ne va pas falloir attendre longtemps. L'arrivée de l'extension pour Dragon Ball Z : Kakarot est prévue pour le mois de février 2024. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision à ce sujet, ce qui peut paraître un peu surprenant. Après, on en saura sûrement davantage dans les jours à venir. En tout cas, cet événement consacré à la franchise fut un franc succès, avec un bon paquet d'annonces qui a régalé les fans.

Du nouveau sur Daima et Sparking! ZERO

Les deux autres stars du Battle Hour 2024, c'était sans aucun doute Dragon Ball Daima et Sparking! ZERO. Le premier a présenté une bande-annonce qui a fait grimper l'excitation des fans, tout en promettant une sorte de mini retour aux sources. Bon, les craintes persistent, notamment à cause de la similitude avec DB GT dans le postulat de départ. Néanmoins, ces nouvelles images ont l'air d'en avoir rassuré certains. On verra bien le jour J ce que ça vaut, c'est-à-dire à l'automne 2024.

De son côté, Sparking ZERO! a rendu les joueurs complètement fous. On a pu découvrir d'autres personnages qui allaient être compris dans le roster, tout en ayant l'opportunité de les voir en action. Malheureusement, on n'a pas encore de date de sortie à se mettre sous la dent. La patience est de mise, et pour quelques fans, c'est un coup dur. En même temps, le retour de cette série de jeux était tellement attendu qu'on peut les comprendre. En tout cas, l'avenir de la licence s'annonce radieux.