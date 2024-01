Comme on pouvait s'y attendre, on a eu droit à un premier aperçu du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Et ça promet du lourd pour la suite, même s'il faut encore être patient.

En manga, Dragon Ball Super est un beau succès. Le chapitre 100, qui est le dernier en date, a su conclure avec brio l'arc Super Hero. On a notamment pu voir la transformation Beast de Gohan, mais également sa maîtrise du Makankōsappō de Petit Cœur. Maintenant, les regards sont tournés vers la suite, c'est-à-dire le chapitre 101. L'auteur vient justement de dévoiler un premier aperçu de ce dernier, et il va vous mettre l'eau à la bouche.

Un aperçu du chapitre 101 de Dragon Ball Super

Toyotarō, qui est l'illustrateur actuel du manga et disciple d'Akira Toriyama a récemment pris la parole pour ses lecteurs. Tout en les remerciant, il a expliqué qu'il « travaille également dur pour rendre les choses encore plus excitantes dans ce qui va suivre après le chapitre 100, alors continuez de profiter du manga Dragon Ball Super ! ». Et comme prévu, le site officiel de DB a dévoilé un avant-goût du chapitre 101, baptisé « Carmine et N°15 via des brouillons des premières pages.

Pour rappel, le nouveau chapitre pourra être lu dans le prochain numéro du magazine V-Jump. Celui-ci doit sortir le 19 janvier 2024, et il n'y a donc plus longtemps à attendre. Avant toute chose, l'illustrateur tient à s'excuser pour la qualité des brouillons. De ce qu'on a cru comprendre, il a été bien occupé lors de la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, on est plongé dans la suite de l'arc Super Hero, avec le retour d'un personnage bien précis : Carmine. Pour les retardataires, il s'agit de l'homme de main de Magenta.

Sans surprise, c'est un peu compliqué de déceler ce qui se passe dans les brouillons. Suite à la défaite de l'Armée et la destruction de la base, Carmine ne souhaite pas redonner vie au Ruban Rouge. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais Piccolo et Gohan sont toujours présents. On voit ensuite Trunks dans son personnage de Saiyaman X1 qui tente d'arrêter un braquage de banque. Pour l'instant, c'est difficile de rentrer dans les détails, mais il va sans dire que ça promet de belles séquences d'action.

De grosses annonces pour la franchise

Si le manga ne vous intéresse pas, Dragon Ball a d'autres cartouches en réserve. C'est le cas du jeu vidéo Sparking Zero (autrefois Budokai Tenkaichi 4). Il s'annonce explosif, avec un roster digne de ce nom, mais il y a un problème. Sa date de sortie reste inconnue à l'heure actuelle. Néanmoins, du 27 au 28 janvier 2024 à Los Angeles, il y aura la nouvelle édition du Dragon Ball Games Battle Hour. On a la confirmation que le titre sera présent à l'événement, et ce serait le moment parfait pour faire une grosse révélation.

D'ailleurs, il ne sera pas le seul au rendez-vous. DBZ : Kakarot aura également droit à une présentation. Pour être plus précis, c'est son nouveau DLC qui va être à l'honneur, le dernier déployé pour le Season Pass 2. Bien évidemment, l'anime Daima aura aussi un panel dédié. Ce sera une bonne occasion pour en voir davantage, car on est un peu laissé sur notre faim depuis le premier teaser. Par conséquent, il ne faut surtout pas louper cette date, alors notez là dans votre calendrier !