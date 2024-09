La série Dragon Ball Daima dans un peu plus d'un mois au Japon. Pour l'heure, aucune information sur une diffusion en France, au moins en VOSTFR. On ne sait pas si une traduction sera prête en 2024. Devant l'absence de détails, ce n'est pas impossible qu'il faille faire une croix dessus pour les 40 ans de l'oeuvre d'Akira Toriyama. Il faut par conséquent faire preuve de patience avant de découvrir le nouveau show d'animation qui a été supervisé par le maître en personne. Le mangaka s'est en effet notamment occupé de l'écriture ou encore du character design. Son dernier cadeau aux fans avant son décès.

Une bande annonce canon pour Dragon Ball Daima

Le premier épisode de Dragon Ball Daima sera diffusé au Japon le 11 octobre 2024, soit le même jour que la sortie de Dragon Ball Sparking Zero partout dans le monde. Les fans japonais n'auront de ce fait pas à attendre longtemps avant de savoir si cette nouvelle série d'animation était une bonne ou une mauvaise idée. Pour rappel, on aura des versions plus jeunes des personnages iconiques de la saga. À la suite d'une conspiration, Goku et d'autres protagonistes de la licence reprennent leur taille d'enfant. Ce sera le début d'une nouvelle aventure pleine de rebondissement pour tenter d'inverser les choses.

Avant le lancement de Dragon Ball Daima, la Toei Animation a diffusé un nouveau trailer avec une surprise. On peut en effet voir Goku se transformer en Super Saiyan pour la première fois. De plus, on peut aussi entendre la musique inédite « Jaka Jaan » qui sera la chanson de l'opening de la série. Elle a été composée par l'artiste russe Zedd avec des paroles écrites par Yukinojo Mori, à qui l'on doit le cultissime thème « Cha-La Head-Cha-La». Ca s'annonce grandiose si l'on en croit cette bande-annonce de Dragon Ball Daima, mais gare à la déception. Sur la Toile, beaucoup ont déjà exprimé leur mécontentement sur la direction prise par la série. À choisir, certains auraient préféré une suite à Dragon Ball Z par exemple, plutôt que quelque chose qui ressemble davantage à DB GT.

Source : Toei Animation.