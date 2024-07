Dragon Age 4 a d'excellente nouvelle pour nous. BioWare nous fait plusieurs annonce dont une surprise qui va certainement faire plaisir à plus d'un joueur.

C’est l’une des plus grosses sorties à venir en fin d’année, Dragon Age 4 est toujours en développement dans les studios de BioWare. Le studio, autrefois trop silencieux, communique désormais davantage sur son RPG. Tant mieux, puisque le jeu est attendu de pied ferme, même si beaucoup de fans attendent aussi un certain Mass Effect 5. Les développeurs sont en plein travail, mais ils ont pris le temps de passer rapidement sur les réseaux sociaux pour nous donner des nouvelles, et elles sont excellentes.

Dragon Age 4 a d'excellentes nouvelles à partager

Dragon Age 4 The Veilguard va bien, il va très bien même. BioWare a partagé une petite mise à jour du développement en nous affirmant que le développement avance très bien et que le jeu serait bien à l’heure pour sa sortie. Les petits malins ne se mouillent pas trop, cela dit, puisque de notre côté, nous n’avons toujours pas de date de sortie fixe. Mais en interne, nul doute qu’elle est déjà arrêtée. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que le jeu arrivera cet automne et que la date de sortie devrait être donnée dans les semaines à venir, certainement à la Gamescom 2024.

À cette chouette annonce s’ajoute une excellente surprise : Dragon Age 4 sera, dès sa sortie, entièrement compatible avec le Steam Deck. Le studio annonce en effet avoir obtenu le petit écusson Steam Verified il y a peu. Et cerise sur le gâteau, une nouvelle qui va assurément enchanter les joueurs, le jeu sera totalement natif à Steam, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas besoin d’utiliser l’application EA. Une joie, on ne va pas se mentir, puisqu’il n’y a rien de pire que d’avoir 32 launchers sur son PC, mine de rien, avec autant de bibliothèques de jeux éparpillées un peu partout.

Dragon Age 4 est donc un excellent élève là-dessus, plus qu’à espérer que le jeu soit à la hauteur. Rendez-vous en fin d’année sur PS5, Xbox Series et PC.