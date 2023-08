Un nouveau leak sur la date de sortie de Dragon Age 4 est paru, et ça ne sent pas vraiment bon. La nouvelle va décevoir grandement celles et ceux qui l'attendent avec impatience.

Après un Mass Effect Andromeda qui a divisé les joueurs et le flop monumental d'Anthem, BioWare est attendu au tournant. Mais malheureusement, depuis la sortie de ces deux jeux, des vétérans du studio ont quitté le navire. Pire, une restructuration est en train de s'opérer et une cinquantaine de personnes ont été licenciées. Une mauvaise nouvelle pour Dragon Age 4 qui semble faire du surplace.

Un retard absolument énorme pour Dragon Age 4 ?

BioWare a donc été touché par une vague de licenciements, un nouveau coup dur pour l'entité. Une cinquantaine de personnes ont ainsi été remerciées dans le cadre d'un changement « nécessaire et inévitable » selon Gary McKay, directeur général actuel du studio. Une transformation inéluctable afin de maintenir les standards de qualité fixés par la société, et de pouvoir « prospérer dans une industrie qui évolue rapidement » précise t-il. Reste qu'avec les résultats records d'EA d'année en année, ces mises à la porte tombent mal. Même s'il n'y a jamais de bon timing pour cela.

Quelles conséquences pour Dragon Age 4 ? Aucune visiblement. « Si vous vous demandez quel sera l'impact sur Dragon Age : Dreadwolf, permettez-moi de préciser que notre dévouement envers le jeu n'a jamais faibli. Notre engagement reste identique et nous travaillons tous dans le but que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes confiants que nous disposerons du temps qu'il faut pour s'assurer que Dragon Age 4 atteigne son plein potentiel ».

Le temps, c'est tout le problème d'une mauvaise nouvelle apportée par le journaliste Jeff Grubb. Lors d'un streaming, il a indiqué que Dragon Age : Le Loup Implacable aurait dû sortir très bientôt. En septembre 2023, le même mois que Starfield. EA de son côté avait envisagé une fenêtre de sortie entre avril 2023 et mars 2024, ce qui correspond. Mais il faut oublier cette estimation optimiste. Après avoir été repoussé en interne, Dragon Age 4 ne serait désormais pas disponible avant l'été 2024... au plus tôt ! On savait pour l'été 2024, mais pas pour un potentiel retard encore plus important. « Actuellement, le titre est prévu pour l'été 2024 au plus tôt, mais il pourrait être repoussé encore plus loin » (via ResetERA).

Crédits : Electronic Arts.

Le jeu et Mass Effect 5 en danger ?

Dragon Age 4 pas avant 2025 ? Ca risque peut-être le cas, surtout vu les changements en cours au sein de BioWare, mais également d'Electronic Arts. Une mauvaise nouvelle en tout cas, mais le studio a annoncé autre chose qui pourrait rendre le sourire à certains... ou presque.

D'abord, le bon côté de ces changements est la volonté de BioWare de se reconcentrer sur les expériences solo, ce qui est de bon augure pour Dragon Age 4 et aussi Mass Effect 5. « Après mûre réflexion et une planification minutieuse, nous avons bâti une vision à long terme qui préservera la santé du studio et qui nous permettra de faire ce que nous faisons le mieux. Concevoir des expériences solo narratives exceptionnelles, remplie de mondes vastes et de personnages riches. Cette vision concilie les besoins actuels du studio, à savoir s'assure que Dragon Age 4 soit un jeu exceptionnel, au même titre que le Mass Effect 5 ». Le futur Mass Effect qui, au passage, risque d'être décalé étant donné que du personnel du sof aide sur Dragon Age Dreadwolf.

On ne peut pas encore présager de la qualité du prochain Mass Effect et de Dragon 4, mais ce dernier risque de bousculer grandement les habitués de la franchise culte. En effet, d'après un leak de Tom Henderson, le jeu serait plus porté sur l'action. Une influence God of War est même évoquée. La gestion de groupe, le choix des capacités ou autre, ne seraient pas des mécaniques retenues pour cet épisode. Une direction qui divisera peut-être lors du lancement. En 2024... ou bien plus tard. On y verra peut-être plus clair cette année, car BioWare a promis du nouveau. Rendez-vous aux Game Awards 2023 en décembre ?