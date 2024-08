Le très attendu Dragon Age 4: Veilguard s'est montré lors de la Gamescom 2024, et ce fut l'occasion de dévoiler quelques spécificités, notamment pour sa version PC. Car, comme on peut s'en douter, l'objectif, en plus de charmer avec son gameplay, est bien évidemment de vous en mettre plein les yeux. Et pour cela, le RPG peut compter sur Nvidia et son savoir-faire.

Dragon Age 4 et Nvidia main dans la main

Dragon Age: Veilguard a été annoncé avec un support complet pour les technologies RTX de Nvidia dès son lancement sur PC. Cette intégration promet de rehausser l'expérience de jeu avec des améliorations visuelles et de performance significatives. Voici les principales caractéristiques RTX que le jeu proposera :

DLSS 3

Le jeu bénéficiera de la technologie DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) développée par Nvidia. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les performances en augmentant le nombre d'images par seconde. Tout en préservant une qualité visuelle élevée. Grâce à DLSS 3, Dragon Age: Veilguard pourra offrir une expérience plus fluide et réactive. Même avec des paramètres graphiques élevés.

Nvidia Reflex

Nvidia Reflex est une autre fonctionnalité intégrée au jeu, conçue pour réduire la latence d'entrée. Cette technologie permet de diminuer le temps écoulé entre le moment où une action est effectuée et le moment où elle est affichée à l'écran. Cela se traduit par une réactivité accrue. Et une expérience de jeu plus immersive. Particulièrement bénéfique dans les situations nécessitant une précision rapide.

Ray-Traced Reflections et Ambient Occlusion

Dragon Age: Veilguard intègrera également le ray-tracing pour les réflexions et l’ambient occlusion. Le ray-tracing est une technique avancée. Qui simule de manière plus réaliste la manière dont la lumière interagit avec les surfaces, créant des réflexions plus précises et des ombres plus détaillées. L'ambient occlusion, quant à elle, améliore la profondeur des ombres dans les zones où la lumière est bloquée. Ajoutant un niveau de réalisme supplémentaire aux environnements du jeu.

Source : Nvidia