On a le droit à un gros leak sur la prochaine carte haut de gamme de chez Nvidia. Et très clairement, ça s'annonce comme étant très lourd en termes de performances.

Un nouveau leak concernant la Nvidia GeForce RTX 5090 laisse entrevoir des performances exceptionnelles pour cette future carte graphique. La fréquence d'horloge de base de cette carte atteindrait 2,9 GHz, soit une augmentation significative de 600 MHz par rapport à l'actuelle RTX 4090. Cette information, qui vient du forum chiphell, toujours très informé, laisse présager des capacités de jeu supérieures et une amélioration notable des performances.

Une augmentation de la vitesse pour prochain haut de gamme de Nvidia

La fréquence d'horloge de base de 2,9 GHz de la RTX 5090 constitue un seuil minimum garanti en jeu, ce qui signifie que la carte pourra maintenir cette vitesse de manière constante. Cette augmentation par rapport aux 2,235 MHz de la RTX 4090 dépasse également les fréquences d'horloge des autres GPU actuellement sur le marché, y compris la RX 7600 XT d'AMD, qui atteint 2,755 MHz.

En plus de cette fréquence de base élevée, on peut s'attendre à ce que la RTX 5090 soit capable d'augmenter encore sa fréquence d'horloge en mode boost. La RTX 4090, par exemple, dispose d'une fréquence boost de 2,580 MHz. Si la même augmentation proportionnelle est appliquée à la RTX 5090, celle-ci pourrait atteindre environ 3,245 MHz, offrant ainsi des performances encore plus impressionnantes.

La RTX 5090 devrait utiliser le GPU Blackwell GB202, similaire à celui des derniers serveurs AI haut de gamme de Nvidia, bien que légèrement modifié avec certaines fonctionnalités désactivées. Une fuite récente suggère que la RTX 5090 pourrait comporter jusqu'à 192 multiprocesseurs de streaming (SMs), une augmentation considérable par rapport aux 126 SMs de la RTX 4090.

Il n'est pas surprenant que la RTX 5090 soit en train de devenir un GPU extrêmement puissant. La RTX 4090 étant déjà reconnue pour ses performances exceptionnelles.

Source : Videocardz