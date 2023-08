Depuis la conclusion de Dragon Age Inquisition dans le DLC L'Intrus, les joueurs attendent impatiemment la suite de la saga. Pendant longtemps, le prochain épisode est resté un mystère, avant que le prochain épisode nommé Dreadwolf soit enfin officialisé par BioWare avec un teaser aux Game Awards 2018. Bon, depuis, on attend toujours une première séquence de gameplay officielle. On aurait aimé que le studio américain évoque Dragon Age 4 pour cette raison, mais la nouvelle qu'il vient de communiquer n'a pas de quoi réjouir les foules.

Un gros coup dur pour Dragon Age 4

Sur son site officiel, Bioware annonce une bien triste nouvelle. Le studio va se restructurer et licencier environ 50 personnes, dont certaines travaillaient sur Dragon Age 4, sans que l'on sache exactement combien. Un bouleversement « inévitable », selon Gary McKay, le directeur général de Bioware, qui espère ainsi que le studio devienne plus agile, plus efficace, mais soit aussi en meilleure santé (probablement financière, même s'il n'utilise pas ce terme). Vous vous demandez quel sera l'impact immédiat sur le développement de Dragon Age Dreadwolf ? Gary McKay raffirme que cette décision n'y changera absolument rien, sans doute pour rassurer le public plus qu'autre chose.

Notre engagement reste inébranlable et nous travaillons tous pour que ce jeu soit digne du nom Dragon Age. Nous sommes convaincus que nous aurons le temps nécessaire pour que Dreadwolf atteigne son plein potentiel. Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous avons construit.

Même si BioWare tente de rassurer les fans de Dragon Age, il est toujours inquiétant de voir un studio et une équipe se restructurer en plein développement. Cela pourrait aussi signifier que la production est dans sa dernière ligne droite et qu'une équipe réduite suffit pour boucler le développement, mais cela semble peu probable pour Dragon Age 4. Au passage, Gary McKay assure également qu'il n'y a rien à craindre non plus pour Mass Effect 5, toujours en phase de pré-production. Mike Gamble, le directeur du jeu, pilote une équipe de vétérans pour s'assurer du succès du titre après l'échec d'Andromeda.

Les licenciements de masse se poursuivent dans l'industrie

Reste à voir si le studio teindra sa promesse et montrera bien ce Dragon Age 4 Dreadwolf d'ici la fin de l'année. Tout au long de 2023, BioWare a assuré que les joueurs pourraient enfin voir le jeu, très certainement aux Game Awards 2023. Le plus urgent en revanche, c'est que le cinquantaine de personnes licenciées puisse retrouver un emploi rapidement après cette annonce qui a dû être un coup de massue pour eux. Il faut dire que les licenciements s'enchaînent dans les studios de jeux vidéo ces derniers mois. En mars, c'est justement Electronic Arts qui avait mis à la porte près de 800 employés, avant que Microsoft et Amazon ne fassent la même chose.