Une fois encore, c'est à Game Informer que l'on doit une présentation exhaustive allant bien au-delà de notre propre preview de Dragon Age 4. Nos confrères ont ainsi pu passer de nombreux moments intimes (vous allez vite saisir la raison de ce terme) avec le jeu de BioWare, puis en discuter avec ses créateurs. Dans son article le plus récent, le magazine s'est notamment penché sur l'aspect « mature » du RPG très attendu cet automne.

Dragon Age 4 effeuille ses secrets, mais avec une limite

De manière très évocatrice, Wesley Leblanc a titré pour Game Informer son dernier article exclusif sur le prochain jeu de BioWare comme suit : « Oui, Dragon Age 4: The Veilguard comporte de la nudité, et je l'ai vue ». Plus exactement, celui-ci a pu explorer plus ou moins dans ses moindres détails la création de personnage. Nous savions déjà que celle-ci serait poussée. Qu'il s'agisse de l'apparence de notre avatar, de son passé ou encore des choix opérés dans les précédents opus, les options ne manqueront pas. Comme dans de nombreux autres titres récents comme Baldur's Gate 3 ou Cyberpunk 2077, tel sera également le cas pour le corps de notre personnage. Cela étant dit, notre confrère n'a pas vu ce qui s'est passé sous la ceinture du sien.

Jeu BioWare oblige, Dragon Age 4 nous permettra d'entretenir des romances, et plus si affinité. Quant à savoir à quel point les scènes intimes seront aussi explicites (trop ?) qu'un Baldur's Gate 3, la directrice Corinne Busche a répondu : « C'est un RPG mature. S'agissant de la présence d'une nudité complète, nous laisserons les fans le découvrir par eux-mêmes ». Que les parties génitales de notre personnage et ses compagnons revêtent un caractère essentiel à une histoire qu'on nous annonce dirigiste mais exaltante à suivre ou non, un tel aspect du RPG semble visiblement appartenir au royaume du spoiler. Compte tenu des précédentes productions du studio, gageons tout de même qu'il y en aura pour tous les goûts. Verdict dans sa tenue d'Eve courant de l'automne, sans pour l'heure plus de précision, sur PC, PS5 et Xbox Series.