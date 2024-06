Dragon Age 4 ne plaisante pas du tout et va bouleverser beaucoup de choses en s'inspirant de jeux cultes. Le but est d'améliorer au maximum pour totalement épater les joueurs sur plusieurs aspects.

Le nouveau titre de la saga Dragon Age, intitulé The Veilguard, soit Dragon Age 4, promet une expérience renouvelée avec un système de progression profondément influencé par de grands jeux.. Cette influence marque une évolution significative pour la série. Connue pour ses racines en tant que CRPG et qui s'oriente désormais vers une expérience plus action-RPG. Le jeu s'annonce... assez grandiose et on vous explique pourquoi.

Dragon Age 4 change de système de combat

Corinne Busche, directrice du jeu, a partagé lors d'une interview avec RPG Site que The Veilguard (Dragon Age 4) disposera d'un arbre de compétences "absolument énorme", adapté à chaque classe. Inspiré par le système de grille sphérique de Final Fantasy 10, cet arbre de compétences permettra une personnalisation poussée des personnages. Avec des chemins spécifiques dédiés à différentes spécialisations. Chaque classe pourra explorer trois catégories principales de compétences. Défense, armement et capacités, qui influenceront directement leur manière d'approcher les combats et les stratégies en jeu. Busche cite également Final Fantasy 12, et notamment son édition Zodiac, comme une de ses principales inspirations.

En plus de l'arbre de compétences principal, chaque classe bénéficiera de spécialisations uniques comme le "Reaper" pour les guerriers, qui permet de voler la vie des ennemis. Les compagnons de jeu, élément central des précédents titres Dragon Age, auront également des arbres de compétences uniques. Permettant aux joueurs de personnaliser davantage leurs capacités et de les adapter à leur style de jeu.

Le jeu introduira un plafond de niveau fixé à 50. Avec la possibilité pour les joueurs de réinitialiser librement leurs arbres de compétences, ce qui reflète une volonté de rendre le jeu très accessible aux joueurs. Busche souligne cet aspect, affirmant que l'objectif est d'offrir une expérience très orientée vers le joueur.

Dragon Age 4 semble s'éloigner encore plus de ses racines de CRPG pour embrasser pleinement le genre action-RPG. Tout en conservant une richesse narrative et une profondeur de personnalisation qui ont toujours caractérisé la série. Ce mélange d'influence des titres de RPG japonais et de l'approche occidentale de BioWare pourrait bien redéfinir ce que les fans attendent d'un jeu Dragon Age. En intégrant des mécaniques de jeu innovantes tout en restant fidèle à l'esprit original de la franchise. Pour le moment, le jeu n'a toujours pas de date de sortie, hélas.