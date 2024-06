Enfin présenté officiellement après des années d'attente, Dragon Age 4: The Veilguard gardait encore sous clé bien des secrets. C'est surtout grâce à des previews comme la nôtre ou chez des confrères que le titre de BioWare attendu cet automne se montre davantage. Les derniers détails en date s'intéressent donc à l'outil de création de personnage, une fonctionnalité prépondérante au sein de la licence. Et celle du prochain opus ne devrait pas décevoir.

Le créateur de personnage de Dragon Age 4 dévoile son visage

De nombreux RPG permettent de créer le personnage de notre fantaisie, avec de nombreuses options en ce sens. Dernièrement, c'est notamment le créateur de Dragon's Dogma 2 qui avait permis aux plus inventifs de créer les personnages les plus classes/bizarres selon les aspirations de chacun. La franchise de BioWare s'est également illustrée sur ce terrain, et Dragon Age 4 ne devrait pas déroger à la règle.

C'est en tout cas ce que l'on peut tirer, une fois encore, d'un article de nos confrères chez Game Informer. L'outil de création de personnage de Dragon Age 4 devrait proposer « des centaines d'options » pour créer un avatar sur mesure. Une fois cela fait (après des heures de travail pour les plus déterminés), il faudra choisir entre trois classes : Guerrier, Mage ou Voleur. Chaque classe disposera ensuite de trois spécialisations propres, élevant donc techniquement le nombre de classes possibles à neuf.

Pour terminer la création de son personnage dans Dragon Age 4, il faudra enfin choisir une faction. Cela déterminera notre accoutrement de départ, ainsi que nos origines et traits propres à chacune. Une faction améliorera notamment la réputation de notre avatar pour cette dernière, au détriment d'une autre, et permettra d'infliger plus de dégâts à un type d'ennemi donné, entre autres exemples. Cette partie du jeu semble donc particulièrement complète. Reste à voir si le gameplay plus dirigiste et tout le reste se montrera aussi prometteur. Verdict cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.