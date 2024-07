Au fur et à mesure que nous en apprenons plus sur Dragon Age 4, celui-ci continue de se montrer toujours plus prometteur, avec dernièrement la confirmation d'une fonctionnalité adorée.

Bien des révélations ont suivi la première présentation officielle du gameplay de Dragon Age 4. Sur le papier, chacune vient toujours plus rassurer les fans de la licence et du BioWare d'antan, qui a ces dernières années connu une longue traversée du désert. Mais c'était apparemment pour mieux revenir avec ce RPG très surveillé courant de l'automne. Les amateurs de personnalisation devraient en tout cas y trouver leur bonheur.

Une expérience sur-mesure confirmée pour Dragon Age 4

Qu'il s'agisse de la création de son personnage ou encore de la difficulté, Dragon Age 4 s'annonce particulièrement complet, permettant à tout un chacun de profiter d'une expérience sur-mesure. Outre l'apparence de son avatar, cela se vérifie également au niveau de sa tenue, ainsi que de celle de ses compagnons. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Corinne Busche, directrice du jeu, dans le cadre d'une interview auprès de Game Informer. Celle-ci a indiqué que le prochain titre de BioWare présentera un « robuste » système de transmogrification.

Il s'agit pour rappel d'une fonctionnalité permettant d'appliquer l'apparence que l'on souhaite à ses pièces d'équipement, sans que cela n'en vienne altérer les statistiques. Vous pouvez donc porter une armure qui ne correspond pas au reste de votre tenue, et y appliquer l'apparence que vous souhaitez. En plus de son avatar, la chose sera également possible pour les sept personnages qui pourront constituer notre groupe. Même si nous ne pourrons pas les contrôler dans les combats, nous pourrons donc entièrement gérer nos compagnons, de leurs compétences à leur équipement en passant par leur apparence.

Enfin le retour en force tant espéré pour BioWare ?

Après les cuisantes erreurs de parcours qu'ont été Mass Effect Andromeda et Anthem, BioWare semble avoir voulu prendre son temps pour proposer un Dragon Age 4 à la hauteur des attentes. Même si elle sera plus dirigiste qu'Inquisition, sa suite entend être un jeu solo complet avec une histoire riche centrée sur nos choix. Toujours édité par Electronic Arts, le titre fera par ailleurs l'impasse sur des éléments controversés présents sur de nombreux jeux modernes comme les microtransactions et la nécessité d'être connecté à Internet.

Dans une certaine mesure, un tel engagement de la part de BioWare rappelle à s'y méprendre l'approche exemplaire de Larian Studios pour ses propres jeux, dont l'éclatant Baldur's Gate 3. Peut-on espérer un Dragon Age 4 à la hauteur de l'absolu GOTY 2023 ? Réponse cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.