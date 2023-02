Dragon Age 4 devrait arriver prochainement, mais on ne sait toujours pas quand. Ce serait peut-être le moment idéal de relancer la série avec quelques remasters d'anciens jeux non ?

Bioware nous l’a annoncé, le studio travaille actuellement sur le retour de ses deux plus grosses franchises et de nouveaux jeux sont attendus. En plus de Mass Effect 5, qui devrait faire suite à la légendaire trilogie originelle, Dragon Age 4 quant à lui fera suite à Inquisition sorti en 2014.

Si des personnages marquants du précédent épisode, voire de la saga, sont attendus, on ne sait pas grand-chose concernant le jeu pour le moment. Ce qui n’empêche pas les fans d’attendre fermement ce quatrième opus.

Toutefois, ça fait un bail que la licence n’a pas montré le bout de son nez, et si les fans les plus hardcore sont certainement incollables sur la série, d’autres pourraient bien avoir besoin d’une piqûre de rappel et les néophytes aimeraient peut-être eux aussi découvrir la franchise avant l’arrivée de Dragon Age 4 Dreadwolf. C’est peut-être le moment de nous sortir des remasters non ?

Des remasters pour les anciens jeux ça vous parle ?

C’est en tout cas l’idée de David Gaider, ex plume de la saga Dragon Age à qui l’on doit énormément d’ailleurs puisqu’il a très largement contribué à la création du lore que l’on connaît tous désormais. Selon lui, Dragon Age Origins, le premier de la franchise, serait le candidat idéal pour un remaster de qualité.

Quitte à remasteriser d'anciens jeux, pourquoi pas Dragon Age Origins ? Ses graphismes étaient à la traîne, même à l'époque de sa sortie… Vous l'imaginez avec les nouvelles capacités de l'ère PS5 ?

Dragon Age 4 Dreadwolf arrive

Difficile de lui donner tort d’ailleurs tant le jeu a marqué toute une génération de fans de RPG, mais surtout parce que s’il est bien entendu encore jouable sur nos anciennes consoles et sur PC, Dragon Age Origins était déjà techniquement très en retard. Que ce soit en termes de graphismes, d’animations ou d’ergonomie plus globalement. Soucis qu’auront d’ailleurs les autres jeux de la franchise par la suite. Un bon gros coup de polish ne serait donc pas une idée complètement folle. On pourrait même imaginer une compilation des trois opus principaux de la franchise comme a eu le droit Mass Effect avec sa Legendary Edition qui faisait un travail honnête en termes de remasterisation. Ce serait non seulement l’occasion de donner aux fans de quoi patienter, mais aussi de faire découvrir la saga aux plus jeunes joueurs ou au curieux qui auraient raté ça des années plus tôt. Mais comme le souligne David Gaider, et comme pour les suites de Dead Space Remake, c’est à EA de décidé si c’est une bonne idée ou non. En tout cas, l'idée est posée.

De son côté, Dragon Age 4 Dreadwolf ne nous a toujours pas donné de date de sortie. Il se dit que le jeu ne verrait pas le jour avant un bon 2024. Même son de cloche pour Mass Effect 5 qui serait même attendu pour plus tard encore.

Et vous, un retour des anciens volets de Dragon Age ça, vous tenterez ? Vous faites partie de ceux qui attendent fermement la suite ?