Les personnages sont l’un des éléments clés de Dragon Age et BioWare le sait très bien. Pour son prochain opus, le studio semble vouloir mettre la barre encore plus haute.

BioWare a toujours le chic pour enthousiasmer les fans. Alors que le jeu n’est pas attendu d’ici l’été 2023 au grand minimum, les développeurs continuent de lâcher quelques détails autour de Dragon Age 4 et de son développement.

Des personnages encore plus travailles dans Dragon Age 4

Mass Effect 5 n’est qu’au début de son développement mais Dragon Age 4 avance bien. On le sait depuis le début de l’année, les prochaines aventures dans les contrées de Thedas et par-delà prennent forme. Si BioWare ne souhaite pas montrer le jeu tout de suite, la production est à moitié terminée. Il faudra néanmoins s’armer de patience avant d’avoir une nouvelle bande-annonce ou des images plus concrètes allant au-delà des concept arts servis par le studio pour le moment.

Comme à son habitude, BioWare a tout de même souhaité donner quelques nouvelles du jeu discrètement dans son billet de blog. Dans le dernier en date les développeurs se sont montrés particulièrement enthousiastes pour les personnages du jeu. D’après eux, les compagnons de route et les PNJ croisés auront encore plus de personnalité qu’avant.

Une technique améliorée et plus de personnalité

J’ai hâte de pouvoir parler des choses intéressantes sur lesquelles nous travaillons en termes de technique pour Dragon Age. Nous prenons les personnages très au sérieux et faisons tout pour leur donner encore plus de personnalité qu’ils n’en ont jamais eu dans le passé. Je ne peux pas encore en dire davantage, mais nous le ferons très prochainement. - Maciej Kurowski, directeur technique de Dragon Age 4

De quoi enthousiasmer les fans, puisque les personnages secondaires et les compagnons sont l’une des forces de la franchise. Avec de tels propos, il y a de quoi s’attendre à gros bond en avant, aussi bien en termes d’écritures que d’animations. « Nous avons hâte de vous en montrer davantage. Ça va être quelque chose d’incroyable », promet à nouveau le directeur technique. Pour rappel, le scénariste principal de Dragon Age et son univers, David Gaider, a depuis longtemps quitté le navire. Ce sera principalement du sang neuf qui viendra raconter de nouvelles histoires. Peut-être est-ce là le renouveau dont la franchise avait besoin ? Réponse d’ici plusieurs mois voire années.