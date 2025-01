Disney+ fait le plein de nouveautés pour ses films et séries de février 2025, dont l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. On notera aussi plein de séries très appréciées et des nouveauté en pagaille. Un mois chargée mine de rien.

Nous voilà déjà aux portes du mois de février 2025 et les plateformes SVOD que sont Disney+, Netflix, Prime Video et Max, font le plein de nouveautés. Chez le géant aux grandes oreilles, il va y avoir du très, très lourd, ne serait-ce qu’avec l’arrivée d’un des plus gros films de l’histoire du cinéma, un véritable monstre dont la suite arrivera d’ailleurs en fin d’année. Disney+ brillera aussi avec les séries ce mois-ci puisqu’elles sont pas moins de cinq à rejoindre le catalogue. Dans le lot on retrouve par ailleurs des nouveautés qui arrivent carrément en intégrale, et vous allez adorer.

Tous les films Disney+ de février 2025

Disney+ joue une très grosse carte pour le mois de février 2025, l’un des plus gros films de l’histoire. Impossible d’être passé à côté de ce monument lors de sa sortie en 2022. On parle bien entendu d’Avatar : La voie de l’eau. Le film a rendu tout le monde fou à sa sortie, générant plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial, malgré un démarrage timide sur le territoire américain. Le film nous embarque dans une nouvelle aventure qui se déroule près de 10 ans après le premier long-métrage. Les Na’vi combattent toujours l’invasion humaine et sont même obligés de rallier d’autres peuples à leur cause tout en cherchant un refuge. À noter qu’Avatar 3 arrivera quant à lui cette année, le 17 décembre plus précisément.

Le second film du mois est Mystère à Venise, une nouvelle enquête du célèbre détective Hercule Poirot. Ce dernier devra sortir de sa retraite pour une ultime affaire de meurtre teintée de spiritisme et de croyances occultes. Pour le reste des programmes longs, ce sont des documentaires à gogo. Fly parlera de base jump, Endurance d’une expédition pour retrouver une épave mystérieuse et Sugercane : Les ombres du pensionnat s'intéressera quant à lui à l’histoire des indiens canadiens.

9/02 Avatar : La Voie de l’eau

10/02 Sugarcane : Les ombres du pensionnat - documentaire

14/02 Mystère à Venise - film à suspens Fly - documentaire

19/02 Endurance - documentaire



Toutes les séries à venir en février 2025

Fait relativement rare pour Disney+, mais il y aura bien plus de séries que de film ce mois-ci, mais vraiment plus. On pourra noter l’arrivée de deux intégrales de série hyper appréciées. Tout d’abord les 6 saisons de Young Sheldon, spin-off de The Big Bang Theory qui se concentre sur l’enfance de Sheldon, personnage phare de la série principale. Ensuite c’est Murder qui débarque avec ses 6 saisons complètes. Une série à suspens récompensée et extrêmement appréciée portée notamment par la brillante Viola Davis. La série suit plusieurs étudiants en droit qui se retrouvent confrontés à une vraie affaire de meurtre dans laquelle ils seront tous impliqués.

Enfin, le mois de février marquera le grand retour d'Abbott Elementary sur Disney+. La série humoristique reprend avec une saison 4 divisée en deux parties et dont la première sera donc diffusée en fin de mois. Pour le reste des sorties marquantes, une pluie de documentaire varié, et le retour de la famille Kardashian qui n’a visiblement pas encore tout montré de sa vie hors norme faite de luxe et de scandale.