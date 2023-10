C’est la tendance, ressortir de vieilles franchises des tiroirs et les faire revenir sur le devant de la scène. Et non, on ne parle pas ici de jeux vidéo, mais bien de cinéma et de séries télévisées. La nostalgie est devenue, au fil des années, un véritable filon surexploité par l’industrie. Faire revenir de vieilles franchises, parfois à peine remises au goût du jour, ou en les changeant totalement, c’est un peu la marque de fabrique de Disney d’ailleurs. Et les méthodes de la maison de Mickey ne sont pas au goût de tout le monde. Il suffit de voir les retours dès que la firme annonce le retour d’un de ses classiques sur petit ou grand écran, et on n'a pas fini d’en voir.

Disney + va vous faire flipper avec Chair de Poule

Mais cette fois, ce n'est pas un grand classique Disney qui revient sous la forme d’une série totalement revisitée, mais bien une franchise ayant fait ses armes sur le petit écran dans les années 90 sans compter le succès des livres du même nom. On parle ici de Chair de Poule, une série horrifique dans la veine des Fais-moi Peur de l’époque. Un programme à destination des enfants/adolescents et qui raconte tout un tas d’histoires d’horreur plus ou moins effrayantes. Après avoir traumatisé toute une génération de gamins (saleté de Pantin Maléfique !) et être revenu avec deux films (saleté de Pantin Maléfique toujours !), la franchise réapparaît dès aujourd’hui sur Disney+.

Pour ce lancement, ce sont déjà 4 épisodes qui sont diffusés sur la plateforme, d'autres viendront s’y greffer plus tard. Chair de Poule, version 2023, reprend dans les grandes lignes ce que faisait sa grande sœur à l’époque. Il est une nouvelle fois question d’histoires d’horreur à destination d’un public plutôt jeune, plutôt adolescent ici d’ailleurs. Pour cette première fournée, on y suivra un groupe d’adolescents contraints d’affronter une malédiction après avoir éveillé un esprit visiblement malfaisant. Une petite odeur de Stranger Things s’en dégage. À voir ce que la série aura d’autre à nous raconter à l'avenir. Pour le moment, vous pourrez retrouver quelques épisodes sur Disney+, c’est déjà pas mal.