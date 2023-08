Les adaptations en prises de vues réelles ne sont pas toutes réussies chez Disney. Il y a un gouffre entre Maléfique et Le Roi Lion, dû probablement à une absence de cohérence stylistique et narrative. Dans cette longue liste, Hercule fera bientôt son apparition. C'est une adaptation du célèbre dessin animé de 1997, lui-même inspiré librement des Travaux d'Héraclès.

Hercule précise son casting Disney

L'insider MyTimeToShineHello, toujours bien informé sur l'actualité Disney/Marvel, a partagé un tweet intrigant. Selon lui, Taron Egerton serait envisagé pour le rôle d'Hercule, et Ariana Grande pour celui de Megara. Ce n'est pas la première fois que Grande est associée à ce personnage. En 2020, une rumeur similaire circulait. À cette époque, on pouvait découvrir une vidéo de la chanteuse interprétant "I Won't Say I'm In Love", chantée par Megara dans le film original. Tout semble se recouper. Si Ariana Grande est mondialement connue, Taron Egerton est principalement reconnu pour son rôle phare dans la saga Kingsman. À quoi s'attendre avec Hercule ? Des rumeurs suggèrent que le film pourrait être une comédie musicale influencée par les tendances TikTok. Cette orientation divise. Le public cible semble être les adolescents, de quoi potentiellement décevoir les fans historiques de Disney.

Un programme sur plusieurs années mais...

Disney a de nombreux projets de films live en préparation, comme Blanche-Neige et les Sept Nains, Lilo et Stitch, Vaiana et Bambi. Cependant, en dépit de cette prolifération, Bob Iger insiste sur la qualité. En effet, l'entreprise ambitionne désormais de privilégier la qualité plutôt que la quantité, tout en maîtrisant les coûts. On peut donc espérer une agréable surprise avec ce nouveau Hercule, mais une déception est également possible. Qui peut oublier la décevante adaptation de Peter Pan sur Disney+?

Chaque adaptation est un équilibre délicat entre l'innovation et le respect de l'original. Maléfique, par exemple, a pris une approche audacieuse en explorant l'histoire du point de vue de la méchante, offrant une perspective nouvelle. D'un autre côté, Le Roi Lion a été critiqué pour avoir trop ressemblé à l'original, laissant peu de place à la créativité. Le choix du casting est également crucial. Il doit refléter non seulement le personnage, mais aussi l'époque. L'annonce d'Ariana Grande et Taron Egerton montre que Disney cherche à attirer un public jeune et "branché". Mais cette stratégie a ses risques. En essayant de plaire à tout le monde, Disney pourrait finir par ne satisfaire personne. Les puristes pourraient se sentir trahis, tandis que les nouveaux spectateurs pourraient ne pas se sentir concernés par l'histoire. Surtout si la rumeur sur TikTok est vraie...

De votre côté, que pensez-vous du casting de ce nouveau Disney ?