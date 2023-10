Disney+ a une certaine prédilection pour surfer sur la vague nostalgique de son public à travers ses programmes. Et l'entreprise américaine envisage fermement de faire revenir un personnage emblématique de votre enfance via un dessin animé devenu culte, surtout pour ceux qui ont grandi dans les années 90.

Le retour de Doug sur Disney+

En effet, il s’avère que Disney+ est en train de concocter une série se présentant comme une suite pour Doug. Doug, la série animée qui a bercé l'enfance et l'adolescence de nombreux individus dans les années 1990, demeure un puissant symbole nostalgique pour ceux qui ont grandi à cette époque. Créée par Jim Jinkins et diffusée pour la première fois en 1991, elle raconte les aventures quotidiennes et les rêveries de son personnage principal, Doug Funnie. Tout un programme...

Doug est un adolescent tout ce qu’il y a de plus ordinaire, mais il se démarque principalement par son imagination débordante. Dans la ville fictive de Bluffington, il vit des aventures parfois réelles, parfois imaginaires, souvent inspirées par son quotidien. Entouré de ses amis Skeeter et Patti Mayonnaise, et constamment tourmenté par le harceleur de l'école, Roger Klotz, Doug nous immerge dans les défis de l'école et dans ceux relatifs à ses interactions sociales. Notamment avec une attention marquée sur la problématique du harcèlement scolaire. Il faut bien l'admettre.

Un dessin animé culte pour beaucoup

Doug se distingue également par son style visuel et artistique unique. Les personnages, avec leurs couleurs de peau allant du violet au vert, offrent un spectre esthétique contrastant avec les thématiques parfois sérieuses du programme. Ils sont dessinés de manière relativement simple et épurée, présentant des formes basiques et des lignes nettes. Néanmoins, chaque personnage est doté d'une forte expressivité. Les émotions sont transmises de manière claire et accessible, ce qui rend les personnages instantanément attachants et avec lesquels les spectateurs peuvent facilement s'identifier. C'est aussi pour cette raison que la moindre image permet de faire ressurgir des souvenirs. Disney Plus l'a bien compris.

La série animée Doug compte au total 117 épisodes. De plus, un film, Doug's 1st Movie, lancé en 1999, et il explore davantage les aventures des divers personnages. Pour ceux qui ont un peu plus d’années au compteur, Doug a été diffusée en France sur plusieurs chaînes au fil des années. Elle a d'abord été présentée sur Canal+ dans l'émission Canaille Peluche dès 1993, puis sur France 3 dans l'émission Les Minikeums, et aussi sur TF1 dans l'émission Disney Club une fois que Disney a repris la série. En outre, la série a également été diffusée sur des chaînes câblées telles que Disney Channel et Nickelodeon, touchant ainsi un public même au-delà des années 2000.