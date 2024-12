Le mois de décembre s'annonce chargé sur toutes les plateformes ! Netflix et Prime Video ont déjà dévoilé de belles nouveautés à venir cette semaine. Maintenant, c'est au tour de Disney+ de poser ses cartes. Attendez-vous à deux grosses nouveautés, tandis que deux séries qui fonctionnent très bien accueillent de nouveaux épisodes, pour le plus grand plaisir des fans.

Un film documentaire très attendu cette semaine sur Disney+

Oubliez le grand cinéma pour cette semaine sur Disney+ et plongez dans l'univers de la K-Pop ! Un documentaire exceptionnel sortira mardi dans le monde entier. Une occasion parfaite pour les fans du célèbre boys band BTS de découvrir Jung Kook, un des membres les plus populaires, différemment, dans les coulisses et et sur scène.

3 décembre

Jung Kook: I am still — le documentaire événement sur un des membres des BTS

Des épisodes très attendus pour les séries-phares de Disney+

Cette semaine annonce un beau programme du côté des séries sur Disney+. Les aficianodos pourront retrouver cinq nouveaux épisodes de Retour à Las Sabinas, à raison de un par jour du lundi au vendredi. Mais, ce que le grand public attend surtout, c'est le début de Star Wars Skeleton Crew. La nouvelle mini-série dans l'univers de George Lucas s'adresse à un public familial. Après les événements d'Ahsoka et du Retour du Jedi Elle suit le périple de quatre enfants à travers la galaxie accompagné par Jod Na Nawood (Jude Law), un utilisateur de la Force... Enfin, les otakus se régaleront avec le nouvel épisode de Bleach: Thousand-Year Blood War samedi !

Du 2 au 6 décembre

Retour à Las Sabinas — sortie des épisode 41 à 45 de votre quotidienne espagnole

3 décembre

Star Wars Skeleton Crew — les deux premiers épisodes de la nouvelle série événement avec Jude Law

7 décembre

Bleach : Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict — l'épisode 10 de l'anime événement sortira à 16h30