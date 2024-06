Le mois de juin est déjà derrière nous, ou presque, tout dépend de quand vous lisez ces lignes. Quoi qu’il en soit, les plateformes SVOD passent à la suite et entrent en pleine période estivale. Pour ce mois de juillet, c’est Disney+ qui ouvre le bal avant Netflix et Prime Video, et qui nous annonce le programme de ses nouveautés du mois de juillet 2024. Et pour une fois, le mois s’annonce très chargé.

Tous les films Disney+ de juillet 2024

On est un peu mauvaise langue, mais il faut dire que Disney+ est parfois (souvent ?) à la traîne face à la concurrence. Mais ce mois-ci, la plateforme sort les grands moyens avec une comédie musicale absolument cultissime et incontournable et de gros blockbusters. On commence en musique avec West Side Story, comédie musicale dont il est impossible de ne pas connaître au moins le nom, même s’il s’agit ici du remake réalisé par Steven Spielberg en 2021. Le film nous raconte une belle histoire d’amour dans les années 50, sur fond de musique entraînante et de chorégraphies spectaculaires. Un film félicité par la critique et très apprécié par les spectateurs. Enfin, deux énormes films Marvel rejoindront le catalogue, à savoir Black Widow, qui retrace certains événements marquants de la vie de la Veuve Noire, et Ant-Man et la Guêpe Quantumania, plutôt critiqué à sa sortie, mais important pour le MCU.

1/07 West Side Story - comédie musicale

5/07 Mort sur le Nil - film thriller

12/07 Black Widow - film d’action Descendants : L’Ascension de Red - film fantastique

19/07 Ant-Man et la Guêpe : Quatumania - film d’action



Toutes les séries du mois de juillet avec des retour très attendu

Côté série, on a aussi du très lourd puisque ce ne sont pas moins de trois gros rendez-vous qui vous attendent ici, sans compter la pléthore de nouveautés à côté. Parmi les temps forts, on note le retour de The Bear qui entame ici sa troisième saison (déjà !). C’est aussi le retour de la famille la plus emblématique de la scène animée, les Simpsons, qui débarquent avec leur saison 35 sous le bras et pas une ride. Enfin, de l’animation toujours avec le retour fracassant de Futurama, série d’animation là aussi extrêmement appréciée, pour ne pas dire culte désormais d’ailleurs. Tout ce beau monde sera accompagné par quelques séries pour enfants comme Ariel, Histoire de Sirènes ou encore Les aventures de Paddington. Pour les petits et les grands, il y aura tout ce qu’il faut en juillet sur Disney+.