Netflix met lui aussi le paquet pour le mois de juillet 2024 avec une quantité astronomique de films et séries. En prime, on ne parle pas ici de n'importe quels programmes, mais de films très appréciés, cultes pour certains et le retour de séries extrêmement populaires.

On pensait que Disney+ avait mis les bouchées doubles, mais il faut croire que Netflix a décidé de faire dans la surenchère. Pour le mois de juillet, le N rouge sort l’artillerie lourde pour ne pas se laisser distancer par la concurrence comme Prime Video ou le petit nouveau déjà bien armé, Max et la saison 2 très attendue de sa série à succès House of the Dragon.

Tous les films Netflix du mois de juillet 2024, c'est carrément épique

Chez Netflix donc, c’est une pluie de nouveaux films qui arrive au mois de juillet avec notamment de grands classiques comme Mamma Mia! ou encore des blockbusters à regarder en famille avec la série des Percy Jackson ou encore le génialissime Super Mario Bros et Space Jam avec Bugs Bunny et LeBron James ! Mais c’est bien entendu la suite très attendue du Flic de Beverly Hills qui est attendue côté long-métrage. Eddie Murphy revient en très grande forme dans ce nouveau film d’action bourré d’humour, bien entendu.

Enfin, autre succès interplanétaire notable ce mois-ci, l’arrivée du légendaire Titanic de James Cameron. Impossible d’être passé à côté de ce monument du cinéma, et si c’est le cas, vous savez que vous pouvez désormais rattraper votre retard.

1/07 D’où l’on vient - un drame d’après l’oeuvre de Lin-Manuel Miranda Percy Jackson : Le voleur de foudre Percy Jackson : La mer des monstres Une heure de tranquillité The Rising of the shield Hero - un anime

3/07 Le Flic de Bervely Hills : Axel F - Eddy Murphy revient en grande forme !

5/07 Super Mario Bros, Le Film - l’énorme succès de Nintendo, mais en film et c’est un carton L’Imaginaire - nouveau film d’animation du studio Ponoc

7/07 Mamma Mia! - le film culte de 2007 avec notamment Meryl Streep Mamma Mia! Here we go again - la suite du film culte

10/07 A l’Abordage

12/07 A Trop Jouer - une comédie romantique qui va apporter un peu de fraîcheur Titane

15/07 Titanic - on a vraiment besoin de présenter le film archi culte de James Cameron ?



16/07 Pearl - avec Mia Goth

17/07 Jamais le premier soir - une comédie avec Alexandra Lamy

21/07 Space Jam : Nouvelle ère - avec l’hyper star de la NBA Lebron James

24/07 Effacer l’Historique

29/07 Momo - avec Cristian Clavier et Catherine Frot



Toutes les séries de juillet 2024, il y a du très très lourd !

Côté série, Netflix ne ralentit pas, bien au contraire puisque les sorties sont nombreuses, mais surtout extrêmement attendues. On note tout d’abord le lancement de la nouvelle saison de Nouvelle École, un programme ultra apprécié qui met en avant de vrais talents de la musique rap. Mais ce sont les séries Elite, Cobra Kai et Sweet Home qui marqueront ce mois de juillet.

La série espagnole Elite enchaîne sa huitième saison avec toujours plus de séquences caliente et de drames bien évidemment. Sweet Home de son côté accueille sa troisième saison et promet d’en mettre plein la vue après une saison 2 en demi-teinte. Enfin, Cobra Kai, série au succès assez incroyable, lancera en juillet la première partie de sa saison 6. Une saison qui marquera par ailleurs la fin de la série Netflix, au grand dam des fans, mais il faut bien une fin à tout. En espérant que celle-ci soit spectaculaire.

Pour finir, les amoureux de Vikings seront ravis d’apprendre que Vikings : Valhalla remplira elle aussi pour une saison 3 cet été. Un programme vraiment chargé. Ça va binge watcher pendant les vacances !