Après Netflix, c'est au tour de Disney+ de dévoiler l'intégralité de son programme pour le mois de février 2024. On y retrouve notamment du Star Wars et une série historique très attendue.

Les différentes plateformes commencent à dévoiler leur catalogue pour février 2024. Après l'énorme programme de Netflix, c'est désormais au tour de Disney+ de présenter sa sélection. Bien que moins chargée, cela ne signifie pas pour autant que l'offre soit moins attrayante. On y découvre d'importants contenus, notamment la reprise de la remarquable série Star Wars : Bad Batch, ainsi que d'agréables surprises telles que Shōgun. Cette dernière s'annonce comme la révélation du mois, offrant une expérience épique. Elle est basée sur le best-seller éponyme de James Clavell, idéale pour les passionnés d'histoire japonaise, même si une partie importante de l'intrigue demeure fictive.

Les nouvelles sorties Disney+ de février 2024

Bien que la liste de films sur Disney+ soit relativement restreinte, elle inclut des nouveautés notables comme Coup de théâtre, prévu pour le 16 février. Ce film est souvent comparé à À couteaux tirés pour son ambiance de mystère et d'enquête, ainsi que son approche artistique colorée.

Côté séries, Disney+ offre une sélection plus large, notamment avec le retour attendu de Star Wars: The Bad Batch pour sa troisième saison. Rappelons que cette série animée suit les aventures du Bad Batch, un groupe de clones aux compétences exceptionnelles et génétiquement distincts des autres soldats clones.

Shogun figure également parmi les ajouts notables à Disney+. Basée sur le célèbre roman de James Clavell, cette production FX se déroule au Japon en 1600, durant une guerre civile capitale. Le récit se concentre sur Lord Yoshii Toranaga, en lutte pour sa survie face à l'union de ses ennemis au sein du Conseil des Régents.

Les films de Février 2024

Soi-même – court–métrage (02 février)

Suncoast (09 février)

Descendants : le mariage royal (14 février)

Coup de théâtre (16 février)

Les séries de Février 2024 sur Disney+

Black Cake (07 février)

Eurêka ! (07 février)

Atlanta – Saison 4 (07 février)

Star Wars : The Bad Batch – Saison 3 (21 février)

Shōgun (27 février)

L'Héritier interdit – drama coréen (courant février)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de Février 2024

Les Filles du gourou – série documentaire (14 février)

Allons enfants (16 février)

Les programmes Disney+ de février 2024 à ne pas manquer

Comme chaque mois, il y a des programmes que l'on vous recommande plus que d'autres. Chez Disney+ ce mois de février, la sélection est plutôt légère, mais elle est assez simple et évidente. Elle met en avant d'importantes productions particulièrement attendues, notamment par les fans de Star Wars, mais pas seulement...

Coup de Théâtre (16 février)

Coup de théâtre, un film policier comique sorti en 2022 qui se déroule à Londres en 1953. Le scénario se concentre sur une pièce de théâtre à succès, La Souricière d'Agatha Christie, célébrant sa 100e représentation. Lors de cet événement, le réalisateur américain Leo Köpernick est assassiné en coulisses, et son corps est exposé sur scène. L'enquête est confiée à l'inspecteur Georges Stoppard, un policier fatigué et alcoolique, et à l'agente Stalker, une jeune recrue zélée.

Star Wars Bad Batch Saison 3 (21 février)

Dans la saison 3 de Star Wars: The Bad Batch, le groupe, connu sous le nom de Batch, est mis à l'épreuve dans sa lutte pour se réunir avec Omega, qui fait face à des défis dans un laboratoire scientifique impérial éloigné. La saison voit le groupe confronté à des menaces de toutes parts, les obligeant à chercher des alliés inattendus et à entreprendre des missions dangereuses. Leur objectif est de se libérer de l'Empire en utilisant tout ce qu'ils ont appris.

Shogun (27 février)

Shogun, basée sur le roman de James Clavell, est une série de FX. Elle se déroule au Japon en 1600, pendant une guerre civile importante. Le personnage principal, Lord Yoshii Toranaga, se bat pour sa survie face à ses ennemis au Conseil des Régents. La série met en vedette Hiroyuki Sanada dans le rôle de Lord Yoshii Toranaga, Cosmo Jarvis dans le rôle de John Blackthorne et Anna Sawai dans le rôle de Toda Mariko. Elle inclut également des acteurs japonais renommés tels que Tadanobu Asano et Takehiro Hira. La série est créée par Rachel Kondo et Justin Marks, ce dernier étant également showrunner et producteur exécutif. Elle comptera 10 épisodes