Comme à chaque fois, nous vous présentons un résumé des nouvelles sorties sur chaque plateforme. Cette fois-ci, nous nous intéressons au mois de février 2024 sur la plateforme Disney+. Bien que la liste soit relativement restreinte, le géant américain aux grandes oreilles offre tout de même le retour d'une franchise culte et d'une série particulièrement appréciée par les fans. Cependant, il est regrettable que le catalogue ne soit pas aussi complet que du côté des Américains. Explications.

Les nouveaux films Disney+ du mois de février 2024

Contrairement à Prime Video, qui mise beaucoup sur la Saint-Valentin, il n'est pas vraiment question de romantisme sur Disney+. Cependant, nous aurons tout de même le droit à de belles surprises, notamment un tout nouveau court métrage de Pixar intitulé Self. Ce petit film adorable raconte l'histoire d'une jeune femme confrontée à la dualité de son identité et de son moi intérieur. Il explore les thèmes de l'auto-réflexion et de l'acceptation de soi en suivant son parcours personnel pour trouver un équilibre entre les différentes facettes de sa personnalité. Pour la toute première fois, un film Pixar sera réalisé en animation hybride, mêlant la stop-motion. Rien que pour cela, ça doit valoir le coup d'œil.

L'autre film à venir est Suncoast. Ce long métrage relate l'histoire de Doris (Nico Parker), une adolescente dont le frère vient d'être placé dans un établissement spécialisé par leur mère Kristin (Laura Linney), une femme très déterminée. Sur place, Doris se lie d'une amitié improbable avec Paul (Woody Harrelson), un activiste excentrique. Le film adopte une approche sociologique des rencontres humaines. Entre ça et le court-métrage Pixar, Disney+ mise sur l'intelligence du spectateur.

Hélas, nous n'avons pas le droit au film The Marvels qui arrive sur Disney+ aux États-Unis. Le public français est toujours un peu lésé de ce côté-là.

Self (2 février)

(2 février) Suncoast (9 février)

Les nouvelles séries du mois de février 2024

Pour ce qui est des séries, il y a un peu plus à se mettre sous la dent. Notamment avec le lancement de Genius: MLK/X saison 4, composée des épisodes 1 et 2. Chaque saison de Genius se penche sur la vie et l'œuvre d'une personnalité historique reconnue pour son génie. Cette quatrième saison se concentrera sur la vie de Martin Luther King et Malcolm X, deux activistes ayant lutté pour la cause des Afro-Américains.

Bonne nouvelle, nous retrouvons également Star Wars: Young Jedi Adventures pour les plus jeunes (si vous avez des enfants ou de jeunes membres de la famille). Cette série suit les aventures d'un groupe de jeunes apprentis Jedi à l'époque de la Haute République. Avec une approche très orientée vers un public enfantin. Les adultes pourront, quant à eux, se consoler avec Star Wars Bad Batch saison 3, où nous devrions retrouver nos bons vieux clones renégats après les tumultueuses aventures de la saison 2.

Enfin, pour conclure, nous aurons le plaisir de découvrir la série originale FX SHŌGUN, adaptée du best-seller de James Clavell du même nom. L'action de cette mini-série en dix épisodes se déroule au Japon en 1600. Le tout suit l'histoire de John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné sur la plage d'un village de pêcheurs. L'homme est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents.