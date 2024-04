Comme on a pu l'apprendre dernièrement, Disney+ prépare doucement mais sûrement le partage de compte payant. Et on devrait d'ailleurs avoir des détails très prochainement étant donné que ce changement est supposé entrer en vigueur dès le mois de juin, aux États-Unis. La France et les autres pays auront un petit temps de répit et ne seront concernés qu'à la rentrée, en septembre prochain. Une bien mauvaise nouvelle pour les abonnés. D'ici là, ces derniers peuvent profiter de leur abonnement et des nouveautés de façon normale, et ça tombe bien !

Les deux grosses nouveautés Disney+ du 12 avril 2024

Les sorties de la semaine Disney+ montent d'un cran après l'ajout de la série Blood Free, et du documentaire Retour sur les berges du Nil. The Greatest Hits, le nouveau film original exclusif à la plateforme, est disponible. « Une histoire d'amour et de voyage dans le temps par la musique » résume le service de SVOD. Et c'est effectivement de voyage dans le temps dont il s'agit, grâce à l'écoute de musiques, et du potentiel sauvetage de l'amour de l'héroïne principal. En plus de cet inédit, Disney+ est enfin en mesure d'ajouter Black Panther 2. L'un des derniers films Marvel, sorti en 2022, qui a divisé.

Si l'hommage rendu à la mort prématurée de Chadwick Boseman a su émouvoir le public, le reste du long-métrage s'est complètement perdu pour certains. Beaucoup ont en effet ressenti de grosses, grosses, longueurs pour un film qui n'a visiblement pas su briller suffisamment sans son acteur principal. Pour voir si vous accrochez ou non à ce récent Marvel, rendez-vous maintenant sur Disney+.