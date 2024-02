Disney est d'humour généreuse et a fait de grosses révélations sur ses prochains projets. Des licences iconiques reviennent et l'une d'elles va même surprendre.

Sans la suite d'Avatar, la firme aux grandes oreilles aurait vécu une année 2023 catastrophique. Le long-métrage de James Cameron a amassé à lui seul plus d'argent que toutes les productions sorties l'an passé. L'entreprise a enchaîné échec sur échec avec ceux de The Marvels, Indiana Jones 5 et Wish entre autres. Une situation qui a donné des maux de tête à Bob Iger, le PDG de Disney. Le patron promet du changement avec des films moins nombreux, mais de meilleure qualité, et va faire confiance à des valeurs sûres.

De très gros films Disney dont Vaiana 2, surprise !

Il y a donc eu une prise de conscience au plus haut de la pyramide Disney après l'accumulation de flops commerciaux, critiques, voire les deux en même temps. Si on attend de voir les cartes que la firme de Mickey a dans sa manche, on a déjà un avant-goût avec le retour de licences cultes. Mais d'abord, la surprise. Au cours du dernier bilan financier, le géant du divertissement familial a annoncé Vaiana 2 ! Bog Iger a ainsi pris tout le monde de court, d'autant que les premières images sont disponibles ci-dessous, et qu'il y a même une fenêtre de sortie. Rendez-vous au cinéma, Disney insiste d'ailleurs bien là-dessus, en novembre 2024.

« Walt Disney Animation Studios invite le public à prendre part à un nouveau voyage aux côtés de Vaiana, Maui, et d'un tout nouvel équipage de marins improbables. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana doit s'aventurer dans les mers lointaines de l'Océanie et dans des eaux dangereuses, perdues depuis longtemps, pour vivre une aventure sans précédent » synopsis officiel de Vaiana 2 via Disney.

Si tout cela a de quoi surprendre, en coulisses, l'entreprise prépare son coup depuis quelques temps. En effet, à la base, une série animée était en développement pour raconter la suite de l'histoire, mais ce sera finalement un film. Quant au remake live-action avec Dwayne « The Rock » Johnson, c'est toujours d'actualité.

Ca se précise pour Toy Story 5, Vice-versa 2, La Reine des Neiges 3

L'annonce surprise de Vaiana 2 n'est pas la seule bonne nouvelle. Le patron de Disney a aussi abordé les sorties d'autres productions attendues, avec des licences cultes. Ainsi, Vice-versa 2 sera visible cette année, le 19 juin 2024 si le calendrier ne bouge pas. « Fraichement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu : l'arrivée de nouvelles émotions ! ». En 2025, attendez-vous à revoir Judy Hopps, Nick Wilde ou encore le Chef Bogo dans Zootopie 2. Mais c'est l'année suivante devrait être encore plus fructueuse pour Disney.

Pour 2026, Disney sort le grand jeu avec les lancements, sans date définitive, de Toy Story 5 mais également de La Reine des Neiges 3. Des franchises emblématiques capables de rapporter très gros à la société. Il y a quelques temps, Tim Allen, qui double Buzz l'Éclair, a teasé ce qu'on pourrait avoir dans le cinquième épisode de Toy Story.