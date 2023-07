Blizzard va prochainement lever le voile sur le contenu et la date de sortie de la saison 1 de Diablo 4. Le rendez-vous est donné et on fait le point.

Diablo 4 a dépassé toutes les attentes. Un mois après son lancement record, les joueurs s’apprêtent à découvrir sa première salve de contenus majeurs qui viendront l’alimenter sur le long terme. La première saison est en marche et elle sera sans doute accompagnée d’une mise à jour toute aussi conséquente visant à préparer l’arrivée de ses nouveautés, notamment pour le endgame. Blizzard communiquera très prochainement sur cette saison 1 particulièrement attendue au tournant. Voici ce que l’on sait sur l’événement à ne pas manquer.

La saison 1 de Diablo 4 bientôt datée et dévoilée

Le mois de juillet marquera l’arrivée de la première saison de Diablo 4. Quand exactement ? On le saura d’ici quelques jours. L’équipe du jeu va présenter en bonne et due forme sur cette première injection de contenus. Ce sera évidemment l'occasion de dévoiler l’information que tout le monde attend : sa date de déploiement. Le rendez-vous est donné au 6 juillet 2023 à 20h00, heure française. Joseph Piepiora, directeur associé, et Timothy Ismay, producteur principal, partageront des informations inédites sur la saison 1 de Diablo 4. Les mises à jour de qualité de vie à venir seront également présentées à l’occasion.

Les joueuses et les joueurs les moins timides pourront également poser des questions à l’équipe au cours d’une session dédiée à la fin de la diffusion. Une petite précision s’impose toutefois. Il n’y aura pas que Diablo 4 au programme. L’événement commencera d’abord avec les prochaines nouveautés de Diablo Immortal, dont la nouvelle classe monstrueuse qui fera son apparition à la mi-juillet. Il faut bien essayer de rameuter les nouveaux joueurs sur l'épisode mobile. Après ça, les projecteurs seront entièrement braqués sur Diablo 4, promis.

A quoi s'attendre pour la saison 1 ?

C’est la grande question qui brûle toutes les lèvres. Blizzard s’est montré assez avare sur son contenu. Seuls détails connus, le système de saison demandera aux joueurs de repartir de 0 avec un nouveau personnage « saisonnier ». Pas besoin de refaire toute l’histoire ceci dit. Il sera possible de passer la campagne avec un accès direct aux téléporteurs des principales villes. Un système loin de faire l’unanimité, comme le Battle Pass saisonnier qui sera introduit dans les semaines à venir. Là encore, les équipes se veulent rassurantes.

Il y aura une partie gratuite accessible à l’ensemble des joueurs et l’une payante qui ne contiendra que des éléments cosmétiques. « Le Battle Pass n’est pas utilisé pour bloquer du contenu, comme des choses que vous faites au cours de votre expérience de jeu pendant une saison. Il y a quelques éléments qui influent sur votre progression, mais ils sont tous sur la version gratuite. Et ils ont tous un niveau minimum pour le personnage pour être débloqués», nous avait expliqué Joseph Piepiora, directeur associé de Diablo 4 lors d’une interview.

Les détenteurs des éditions Ultime et Deluxe de Diablo 4 disposeront d’un Battle Pass payant pour cette première saison. Pour le reste on ne peut donc qu’y aller de nos suppositions, les équipes ayant déjà confirmé que le système de saison serait similaire à celui de son prédécesseur. On imagine qu’il y aura quelques chapitres à compléter pour débloquer des récompenses saisonnières. Il devrait également y avoir plusieurs mécaniques inédites avec pourquoi pas le retour des mots runiques pour améliorer son équipement et les rendre plus puissants. Les développeurs ont en tout cas laissé la porte grande ouverte.