Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Devant la chute libre de Battlefield 2042, les joueurs capitulent et se retrouvent sur d'autres vieux jeux.

Battlefield 2042 bientôt totalement déserté ? Pas loin mais ce n'est pas le plus triste dans l'histoire.

Battlefield 2042 moins populaire que ses aînés

Même s'il n'est pas prêt de mourir, Battlefield 2042 est bien mal en point et sa situation vient d'ailleurs d'empirer. Pourquoi ? Sur les dernières 24 heures, le dernier jeu de DICE enregistre un nombre très bas de joueurs, mais surtout, Battlefield 1 est repassé en tête.

Cet épisode, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et qui fut très apprécié à sa sortie, a même réintégré le top 10 des ventes Steam aux côtés de Call of Duty Modern Warfare 2 et FIFA 23. À l'heure d'écrire ces lignes, il est redescendu à la 19ème place du classement.

BF1 a eu un pic à 53 714 joueurs sur les dernières vingt quatre heures contre 4 832 pour Battlefield 2042. Et actuellement ? 43 234 d'un côté et 3 404 de l'autre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette sous-performance semble plus que jamais démontrer la lassitude des joueurs face à un jeu qui ne tient pas ses promesses. Battlefield 1 doit aussi très certainement profiter de sa belle promotion à -88% qui lui permet d'afficher un prix de 4,79€. C'est cadeau !

Malheureusement pour les développeurs, même Battlefield V attire plus de monde avec un pic à 12 191 joueurs sur les dernières heures. Espérons que cela fasse l'effet d'un électrochoc car les équipes nourrissent de grandes ambitions pour l'avenir.