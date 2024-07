Tout ce que touche Marvel se transforme en or, ou presque… à quelques déceptions près, le MCU est un immense succès. Un univers où films et séries sont interconnectés pour ne créer qu’une vaste trame où tout se chevauche de plus en plus, comme dans les comics. Un format inédit pour l’époque, qui perdure désormais depuis plus de dix ans. Dernier né de la grande famille, Deadpool & Wolverine fait actuellement exploser les salles de cinéma du monde entier.

Deadpool & Wolverine explose tous les records, succès mérité

De grands espoirs étaient placés dans ce Deadpool 3. Initialement, l’anti-héros évoluait bien seul dans l’univers de la Fox, se rattachant bon gré mal gré aux derniers films X-Men qui ignoraient alors tout de son existence. Pourtant, même sans le MCU, Deadpool a réussi à trouver son public, un public avide de sang frais. Ryan Reynolds campe ici un héros mortel, sans limite et sans censure, qui brise souvent le 4ème mur. Alors, quand Marvel a décidé de racheter tous les droits à la Fox, les fans ont commencé à avoir des sueurs froides.

2024, le film est disponible après des mois intenses de com’ à n’en plus finir. Le résultat est sans appel, le film est un succès (et une réussite oui).

Au box office, Deadpool 3 explose absolument tout. Il cumule pas moins de 438,3 millions de dollars au box office mondial sur ses premiers jours d'exploitation. Deadpool & Wolverine est donc l’un des meilleurs lancements de toute l’histoire du box office, juste derrière Avatar 2 : La Voie de l’Eau et ses 439 millions de dollars pour une exploitation similaire. C’est aussi le meilleur lancement de tous les temps pour un film classé R, surpassant (au double) Deadpool premier du nom.

Autant dire que Ryan Reynolds et Shawn Levy ont encore un bien bel avenir dans l’écurie Marvel. Un succès mérité, très clairement, tant le film est explosif, habilement moqueur, violent gore et toujours aussi drôle au passage. Allez, on croise les doigts pour le retrouver de passage dans l'un des films à venir ? Pourquoi pas dans Avengers 5 ou 6 ?