La communication autour de Dead Space Remake se poursuit. Souhaitant être transparente, l’équipe derrière le projet partage régulièrement son avancée lors de présentations dédiées. Après le sound design et la physique, les développeurs reviennent pour présenter un autre aspect du remake.

L'art de Dead Space Remake présenté

Lumières sur la direction artistique. EA Motive vient de donner rendez-vous aux fans ce jeudi 12 mai à 19h (heure française) pour un nouveau livestream, intitulé « Crafting the Tension ». Les joueurs y retrouveront donc Mike Yazijian, directeur artistique de Dead Space Remake, et son équipe pour discuter du développement du jeu. Cette fois l’accent sera mis sur « les différents aspects de la conception artistique », précise le communiqué officiel.

A cette occasion, EA Motive montera les premières images de du remake sous le moteur Frostbite. Selon le studio, il fera grandement « évoluer visuellement les environnements, les personnages, les effets visuels, les éclairages et bien d'autres éléments du jeu original Dead Space ». Les développeurs présenteront donc tous ces aspects retravaillés et pensés pour créer un nouveau niveau d’immersion adapté aux plateformes et au public d’aujourd’hui.

Aucune durée n’a été précisée, mais on imagine que cette présentation sera aussi longue que les autres. Il faudra certainement compter entre 40 et 50 minutes au minimum. Rappelons au passage que Dead Space Remake sortira finalement en 2023 sur PS5, Xbox Series et PC .