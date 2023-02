Dead Space Remake a beau avoir reçu un accueil plus que positif, il est finalement moins bon que The Callisto Protocol. C’est les chiffres qui le disent.

Le survival horror a le vent en poupe ces derniers temps, et devrait très largement être représenté cette année. Après The Callisto Protocol fin 2022 et Dead Space Remake il y a quelques semaines, les fans d’horreur ont déjà de quoi faire. Et c’est sans compter sur l’arrivée imminente de Resident Evil 4 Remake, du reboot d’Alone in the Dark ou encore du remake de Silent Hill 2 (pour ne citer qu’eux). D'ailleurs une autre grosse licence horrifique, The Evil Within, préparerait elle aussi un nouvel épisode.

Les joueurs préfèrent Dead Space Remake...

Les fans sont nombreux, et plutôt heureux de voir le genre revenir sur la scène des AAA. Le dernier gros représentant en date, Dead Space Remake, est d’ailleurs un excellent cru. Un remake aux petits oignons et un jeu digne de la dernière génération de consoles. Inévitablement, le jeu d’EA Motive est comparé à The Callisto Protocol pour tout un tas de raisons évidentes (même genre, similitude de gameplay, même créateur…) et de ce « combat », c’est bien le remake d'EA Motive qui s’en tire avec les honneurs. Les joueurs considérant The Callisto Protocol comme insuffisant et décevant. Pourtant, quoiqu’on en dise, c’est bien Dead Space Remake qui déçoit.

Couper leurs membres ? Hum... - Dead Space Remake -

... mais les chiffres disent que The Callisto Protocol est meilleur

Et ça, ce ne sont ni les joueurs, ni les critiques qui le disent, mais bien les chiffres. Malgré ses énormes qualités, Dead Space Remake n’arrive pas à se vendre aussi bien que The Callisto Protocol. D’après GamesIndustry, spécialiste lorsqu’on parle de business, si l'on compare les 15 premiers jours de chacun des deux jeux, The Callisto Protocol s’est bien plus vendu de versions physiques que Dead Space de versions physiques et numériques cumulées. Et ce, même si le jeu a squatté le Top 10 des meilleures ventes européennes deux semaines après sa sortie.

La raison ? Et bien dans un premier temps, The Callisto Protocol a certainement profité de son statut de jeu crossplateforme, là où Dead Space n’est disponible que sur PS5, Xbox Series et PC. De plus, Callisto a très certainement surfé sur le fait qu’il était justement très similaire à Dead Space Remake. Et ce dernier a quant à lui probablement subi les conséquences de la déception suscitée par The Callisto. C’est un peu le serpent qui se mord la queue.

...voilà, c'est fait - The Callisto Protocol -

Seul l'avenir nous dira qui sera le grand vainqueur

Reste maintenant à voir ce que ça donnera sur le long terme. The Callisto Protocol de son côté, n’a pas, pour le moment, pas atteint les objectifs attendus par l’éditeur, c'est un échec. Toutefois, l'éditeur avait mis la barre très, très haute et a fini par se raviser. Difficile à dire si le jeu aura une suite à ce stade.

Dead Space Remake quant à lui profite d’une aura bien plus positive, même si les chiffres ne suivent pas vraiment. Le jeu pourrait toutefois transformer l’essai en profitant des excellents retours dont il a eu le droit. Sans compter que les pénuries de consoles s'essoufflent enfin, notamment chez Sony qui affirme avoir tout un tas de PS5 en stock désormais, ce qui devrait très certainement faciliter l’accès au jeu. En tout cas, EA Motive s’est dit très chaud pour continuer à travailler sur la licence Dead Space, même si la priorité est désormais donnée au prochain gros jeu Iron Man.

Et vous, Plus The Callisto Protocol ou Dead Space? Vous avez craqué pour l’un des deux ?