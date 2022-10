Annoncé il y a un peu plus d'un an, Dead Space Remake sait se faire désirer. Mais l'attente touche à sa fin avec ce que tous les fans voulaient voir : du gameplay.

Dead Space Remake présente son gameplay

Le jour de sa sortie - le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC - Dead Space Remake aura été en gestation pendant un peu plus de deux ans. Un temps relativement court qui s'explique bien entendu par le fait que les équipes n'ont pas eu à inventer une histoire etc. Non, ici, les développeurs se sont concentrés à respecter le matériel d'origine et d'y implémenter la touche nouvelle génération, en faisant toutefois appel aux fans hardcore pour leur expertise de joueurs. Des graphismes bien plus évolués, un sound design plus précis et impactant, l'interconnexion de l'USG Ishimura ou encore le plan séquence sont les ingrédients de ce retour.

La nouvelle bande-annonce révèle Isaac Clark sous son meilleur jour aux prises avec les Nécromorphes. Scènes en zéro G, démembrements à tout va ou barbecue improvisé pour être sûr de ne pas voir les créatures se relever, tout y est. À voir maintenant si le jeu évitera l'effet redite, car ici, on a davantage ce sentiment contrairement à Resident Evil 2 qui avait été repensé de fond en comble.