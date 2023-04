A sa sortie en 2008, Dead Space a bousculé le genre du survival-horror. Flippant, beau, il était surtout extrêmement immersif. De l'ambiance sonore à tomber, en passant par l'interface intégrée naturellement au reste du jeu, les joueurs ont été conquis. A tel point, d'ailleurs, que deux nouveaux épisodes ont depuis vu le jour et qu'un remake est également sorti plus tôt cette année. Mais déjà, une nouvelle version du jeu pointe le bout de son nez.

Dead Space comme vous ne l'avez jamais vu

Certains joueurs ont toujours du mal avec les remakes. Beaucoup préféreraient voir des suites en bonne et due forme, ou des nouvelles franchises. Mais force est de constater que dépoussiérer des vieux titres peut leur faire le plus grand bien. Dans notre test, on vous avez notamment expliqué qu'à nos yeux, Dead Space 2023 était tout ce qu'on peut attendre d'un bon remake. Mais Fraser Brumley nous surprend désormais avec une autre vision des choses. Ce développeur indépendant, qui "fait des jeux bizarres à propos de trucs", est un habitué des petits projets indés. Cette fois, il s'est donné la tâche de créer un demake du célèbre survival-horror !

A l'inverse du remake, le demake a pour but d'imaginer comment serait un jeu sur une plateforme plus ancienne. Ambiance sonore vieillie, graphismes ultra simplifiés, déplacements et caméra moins fluide... La nouvelle version de Dead Space nous offre tout cela, le tout jouable gratuitement sur PC ! Celle-ci, qui ne se concentre malheureusement que sur le premier quart d'heure de jeu, est téléchargeable juste ici. Et si vous préférez découvrir le résultat directement en vidéo, ça se passe en-dessous.

La mode des demakes

A la lecture des lignes précédentes, certains d'entre vous sont peut-être dubitatifs. Comme Dead Space a vieilli, Electronic Arts a décidé de le remettre à jour avec un remake. Celui-ci ci a amélioré le gameplay, ajouter des passages inédits, de nouveaux dialogues, et surtout des graphismes splendides. Alors, pourquoi diable s'embêter avec une version moche et moins agréable à jouer ? La nostalgie, avec la volonté de découvrir à quoi pouvait ressembler un TPS sur PS1, peut jouer. Découvrir une version alternative d'un hit, qui plus est gratuitement, est également tentant. C'est également l'occasion de soutenir le travail de développeurs indépendants, qui montrent de quoi ils sont capables.