Days Gone va t-il revenir sur PS5 dans un avenir proche ? Après les rumeurs, une nouvelle découverte questionne les fans du premier jeu. Et si tout était vrai ?

Days Gone a ses défauts, mais sa formule aurait bien mérité une suite. Mais d'après d'anciens développeurs, ça ne se fera jamais et l'idée d'un deuxième jeu a vite été balayée par la direction de Bend Studio. Une version qui a évolué au fil des mois, car selon Jeff Ross, des pontes de PlayStation n'auraient pas non plus été plus motivés que cela par le financement d'un autre épisode. « Les hauts placés comme Hermen Hulst n’ont jamais été fans du jeu (…). Vous ne le verrez pas lors d’un PlayStation Showcase, jamais ». Il est à noter qu'au moment de la sortie du titre, et donc de cette décision, Hermen Hulst n'était pas encore à son poste d'aujourd'hui au sein de Sony Interactive Entertainment.

Days Gone vraiment de retour sur PS5 et PC ?

D'après les propos d'anciens de chez Bend Studio, vous pouvez faire une croix sur Days Gone 2. Et dans l'immédiat, c'est totalement vrai étant donné qu'une nouvelle licence est en développement au sein des créateurs de Syphon Filter. Néanmoins, depuis plusieurs mois maintenant, une rumeur flotte dans l'air. Selon différents journalistes, un remaster PS5 et sûrement PC serait dans les cartons. « Il y a un autre remaster en préparation qui sera encore moins réjouissant - et ce n'est certainement pas Bloodborne » a déclaré Jeff Grubb.

Dans la foulée, Jordan Middler de VGC a répondu « S'il était en colère parce que son personnage est dans Astro Bot, il va devenir fou ». Vous n'avez pas la réf ? Il parle du directeur créatif de Days Gone, John Garvin, qui multiplie les sorties depuis son départ de Bend Studio. L'un des employés de Nixxes Software, l'entreprise qui a géré les derniers portages et remasters de PlayStation, a aussi laissé entendre que d'autres remasters à la Horizon Zero Dawn Remastered étaient dans les tuyaux.

Et si une jolie surprise, qui risque cependant de diviser, était confirmée avant l'heure ? Des internautes ont remarqué que la fiche SteamDB du jeu avait été mise à jour tout récemment, et notamment le 9 décembre 2024. Une action pour préparer l'annonce de Days Gone Remastered ? Après cette découverte, certains spéculent qu'une révélation pourrait avoir lieu aux Game Awards 2024.

