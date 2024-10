L'univers de Cyberpunk 2077 s'est étendu avec la série Edgerunners qui est accessible sur Netflix. Un show d'animation de 10 épisodes, créé par le studio Trigger, qui raconte l'histoire d'un gamin des rues qui tente de s'en sortir dans Night City. Un jeune homme qui va devenir un mercenaire hors-la-loi, un Edgerunner, pour sauver sa vie coûte que coûte. Attention spoiler !!!

Un magnifique collector pour la série Netflix Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk Edgerunners a été un carton sur Netflix et la porte à une suite n'est pas fermée. Même s'il ne s'agira peut-être pas d'une saison 2. En attendant de connaître l'avenir de cette production animée, le fabricant Dark Horse a levé le voile sur un superbe collector que les fans vont certainement adorer. Une statuette représentant Rebecca et Adam Smasher, dans un moment clé de la série, a été annoncée. « Dark Horse et CD Projekt Red sont très heureux d'avoir immortalisé le « moment final » entre Rebecca et Adam Smasher dans notre premier collector de Cyberpunk: Edgerunners » indique le site officiel.

Un collector à la pose très dynamique qui est basé sur la figurine du jeu de plateau Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone. En termes de dimensions, on est sur du 36,8 cm de haut, 21,5 cm de largeur et 21,5 de profondeur. Cette édition limitée à 1000 exemplaires est en précommande au prix de 338,46€ - hors frais annexes. Quant à la livraison, vous pourrez la recevoir entre mai et juillet 2025. Pour l'obtenir, ça se passe sur la boutique officielle de Dark Horse pour le moment.



















