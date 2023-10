Cyberpunk 2077 aura mis le temps, mais depuis la sortie de l'extension Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0, le jeu a repris des couleurs. La fréquentation du titre a littéralement explosé avec un pic à 273 990 joueurs, contre seulement 32 080 en août. Le DLC et le patch ont fait extrêmement de bien, et tout le monde peut désormais profiter du RPG dans de meilleures conditions. Le moment idéal pour explorer de fond en comble Night City et faire des découvertes.

L'univers étendu de Cyberpunk 2077 avec une nouvelle découverte

La série Netflix Cyberpunk Edgerunners fait partie intégrante de l'univers de CP2077, et à ce titre, on découvre souvent des easters eggs entre le show TV et le jeu de CD Projekt Red. Avant le lancement de Phantom Liberty, de fins observateurs avaient aperçu des visages d'Edgerunners - David, Lucy et Rebecca - sur le nouvel arbre de compétences. Cyberpunk 2077 a également rendu hommage aux personnages décédés de la série. Et aujourd'hui, le studio polonais confirme une autre découverte.

Dans une des missions de Phantom Liberty, les joueuses et joueurs peuvent croiser le chemin de Stella Ramos. Une officière du NCPD (Night City Police Department) qui devra, avec V, se cacher de Dodger et de ses sbires dans la mission « En attendant Dodger ». Cette jeune femme n'est pas une inconnue puisqu'elle est la sœur aînée de Sasha dans Cyberpunk Edgerunners.

« Saviez-vous que Stella de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est la soeur aînée de Sasha du clip Let You Down ? » demande de manière innocente CDPR sur X. À noter que Sasha n'est pas créditée dans la série Netflix en elle-même, mais dans un clip musical avec le thème musical de fin. Mais pour le coup, ça ne change rien à la nature de l'easter egg et à la connexion entre les deux médias.

Crédits : CD Projekt Red par l'illustrateur Ilya Kuvshinov.

Un film et une suite à la série Netflix ?

Cyberpunk 2077 est terminé et il n'y aura plus de mises à jour importantes, et encore moins d'extension. CD Projekt Red est focalisé sur le développement de Cyberpunk 2, et sur les opportunités qui vont venir étendre l'univers de la franchise. Une suite à Cyberpunk Edgerunners ? Possible, mais il faudra attendre que le studio d'animation Trigger soit prêt à faire une annonce. « Ce qui est également important de retenir, c’est que Trigger, notre partenaire, a certaines règles quant aux annonces des projets et nous devons nous y conformer » a expliqué Adam Badowski, chef du département créatif.

Trigger a pour sa part dit que « Pendant un certain nombre d’années, nous n’en avons pas parlé parce qu’elle n’était pas prête. Nous préférons garder le silence jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose à dire, jusqu’à ce qu’il y ait vraiment quelque chose dont nous pouvons discuter, une annonce concrète ». Wait & see...

En revanche, aucun problème pour l'annonce d'un projet live-action Cyberpunk 2077 produit par Anonymous Content. Une boîte américaine derrière les séries True Detective, Mr. Robot ou The OA, et les films The Revenant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore Spotlight. On est loin des blockbusters standards, ce qui fera peut-être la différence. David Levine, un ancien de HBO qui a supervisé True Blood ou encore Westworld, collabore sur ce long-métrage ou cette série TV, on ne sait pas encore.