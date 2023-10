Cyberpunk 2077 n'a pas encore dit son dernier mot et vient de surprendre tout le monde avec une annonce inattendue. Après tout, tout est possible dans l'univers du jeu vidéo.

L'univers de Cyberpunk 2077 est déjà vaste à l'heure actuelle. En plus du jeu de base et d'une extension (Phantom Liberty), il a été étoffé par une série d'animation Netflix intitulée Cyberpunk : Edgerunners. Et bientôt, ce monde sera encore enrichi par un nouveau projet.

Un projet fou pour Cyberpunk 2077

En effet, ce 5 octobre 2023, le renommé studio de développement de jeux vidéo CD Projekt Red, célèbre pour ses séries The Witcher et Cyberpunk 2077, a annoncé entamer une collaboration avec la compagnie de médias internationale Anonymous Content. Ensemble, ils élaboreront un projet en live-action dans l'univers du RPG Cyberpunk 2077. Vous avez bien lu. Anonymous Content est loin d'être un novice en matière de production de contenu cinématrographique de haute qualité.

Cette entreprise internationale est reconnue pour avoir produit des séries primées aux Emmy Awards, telles que True Detective et Mr. Robot, et des films récompensés aux Oscars, tels que The Revenant et Spotlight. Dans le cadre de cette collaboration, CD Projekt Red s'allie avec plusieurs personnalités. Le chef du département télévision des studios Anonymous Content, Garret Kemble, mais aussi avec le directeur du développement Ryan Schwartz, et le directeur créatif David Levine. Ce dernier, vétéran de l'industrie, a été vice-président exécutif et co-responsable du département dramatique chez HBO pendant plus de 10 ans.

Du lourd en perspective

Il a supervisé la production de séries telles que True Detective, Westworld, et True Blood. Mais ce n'est pas tout, il a également contribué à la production des premières saisons de Game of Thrones. Rien que ça. Un très bon signe pour ce projet live. Notons qu'on ne sait pas encore si il s'agira d'un film ou une série. Mais vu le passif de Levine, on peut imaginer la seconde possibilité.

Le nouveau projet est encore à un stade précoce de développement. À tel point que l'équipe est la recherche d'un scénariste pour raconter une nouvelle histoire dans le monde de Cyberpunk 2077. Ce projet sera développé en collaboration étroite avec l'équipe créative du jeu afin de respecter au mieux l'univers. La grande question qui demeure est de savoir si ce projet live impliquera deux acteurs emblématiques du RPG : le bien-aimé Keanu Reeves et le charismatique Idris Elba.

Ce qu'on note, c'est l'expérience incroyable d'Anonymous Content et celle de David Levine. The Revenant est un film ultra qualitatif et ne parlons même pas de la série True Detective, qui est un véritable monstre sacré de la série TV.