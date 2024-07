Ce n'est pas une surprise, mais beaucoup de jeux sont bourrés de secrets laissés par les développeurs, surtout lorsqu'il s'agit de très gros RPG, à l'image de Cyberpunk 2077. Justement, dans le cas de CD Projekt, le dernier jeu en date continue de réserver de belles surprises. Un joueur a ainsi fait une curieuse découverte.

Cyberpunk 2077 a encore des surprises

Un joueur de Cyberpunk 2077 a récemment découvert un bouton caché dans Night City qui permet d'éteindre tous les réverbères de la zone, créant une atmosphère nocturne inédite. Cette trouvaille a été partagée sur Reddit par l'utilisateur Aggressive_Seacock, qui a posté une vidéo montrant cette surprenante fonctionnalité.

La vidéo commence par montrer le joueur approchant une boîte jaune située sur le trottoir. Avec un affichage LED indiquant "appuie après la tombée de la nuit" au-dessus d'un bouton rouge. Lorsque le joueur appuie sur le bouton, le message change pour "éteignez les lumières, la fête est finie". Et les réverbères de Night City s'éteignent progressivement, plongeant de larges portions de la ville dans l'obscurité.

Malgré l'extinction des réverbères, les autres sources de lumière comme les publicités, les décorations de trottoir et les nombreuses tours de la ville restent allumées. Les bars, clubs et la circulation ne sont pas affectés par cette coupure de courant. Ce qui indique que ce bouton offre principalement une altération visuelle sans impacter le gameplay.

Le bouton se trouve dans le district de Westbrook, l'un des six principaux quartiers de Night City. Aggressive_Seacock explique avoir parcouru la ville en voiture après avoir appuyé sur le bouton, confirmant que tous les réverbères étaient bien éteints. Cette fonctionnalité pourrait particulièrement intéresser les joueurs nocturnes qui cherchent une expérience de jeu plus immersive et sombre. Et ce n'est surement pas le seul secret qui reste à découvrir dans le jeu.

