Vous l'avez peut-être lu hier soir, ou tôt ce matin en vous levant, mais le développement de The Witcher 4 a franchi un cap. Michał Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt Red, a annoncé la fin de la phase de préproduction et donc le début de la pleine production. « Nous sommes extrêmement satisfaits de nos progrès sur ce projet » a t-il ajouté. Du côté de Cyberpunk 2077, les choses bougent encore également avec plusieurs projets en parallèle.

Cyberpunk 2077 de retour sur grand ou petit écran

À l'image de The Witcher 4, les choses s'accélèrent pour Cyberpunk 2 dont l'équipe s'agrandit de plus en plus au fil des semaines et des mois. Avant cette suite, qui ne sera pas disponible de sitôt, CD Projekt Red confirme encore une énorme surprise. En 2023, le studio polonais a révélé son rapprochement avec la société de production Anonymous Content qui sévit au cinéma et sur le petit écran. L'entreprise a notamment apporté sa pierre à l'édifice à des films tels que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Revenant, ou des séries comme True Detective ou Mr. Robot.

Même si on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un film ou d'une série live-action Cyberpunk 2077, Michał Nowakowski a donné quelques nouvelles. « L'étape conceptuelle comporte différents stades d'avancement. Nous avons clairement avancé par rapport à l'an dernier, mais nous n'en sommes pas encore où nous pourrions vendre le concept à de potentiels diffuseurs ou studios ». Quelques semaines après l'annonce, le PDG adjoint avait déjà mentionné un début de développement en 2024. Le film ou la série live-action Cyberpunk 2077 arrivera bien un jour ou l'autre, mais ça va donc demander un peu de temps, surtout si les équipes du jeu doivent par exemple donner leur avis et guider un minimum ce projet dans l'univers de CP2077.

Après le succès d'Edgerunners, CD Projekt Red collaborera aussi encore avec la plateforme de streaming vidéo Netflix pour un « nouveau projet d'animation » dans l'univers de Cyberpunk 2077. Là encore, pas de date ni de précision, mais les adaptations en version live ou animée ne font que commencer pour la franchise.

