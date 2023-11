Peu importe ce qu'on en pense, il est indéniable que Cyberpunk 2077 a un bel avenir devant lui. Malgré un lancement chaotique sur consoles en 2020, le jeu a su se remettre sur pied grâce au suivi de CD Projekt Red. Aujourd'hui, c'est un titre méconnaissable, en particulier depuis la grosse mise à jour 2.0. Et maintenant, qu'est-ce qui attend la licence ? On a justement eu des nouvelles de l'un des projets en cours pour celle-ci. Malheureusement, ce qu'on a appris risque de faire des déçus : il va falloir attendre.

Le live action Cyberpunk 2077 n'est pas prêt de sortir

On ne parle pas du Project Orion, c'est-à-dire de la suite du RPG, mais bien du live action qui a été dévoilé en octobre dernier. Pour rappel, une collaboration fut annoncée entre le studio polonais et la compagnie de médias internationale Anonymous Content. Le but de ce partenariat : mettre sur pied un film ou une série en prises de vues réelles qui se déroule dans l'univers de Cyberpunk 2077. Sur le papier, c'est prometteur, surtout quand on voit qui est aux commandes du chantier.

En effet, Anonymous Content est connu pour avoir produit des séries primées aux Emmy Awards, telles que True Detective et Mr. Robot, mais pas que. On pense aussi à des films récompensés aux Oscars comme The Revenant et Spotlight. Bref, ce n'est pas un amateur. Pour autant, le projet Cyberpunk 2077 en live action n'est pas prêt de pointer le bout de son nez. C'est Michał Nowakowski, chef du département commercial de CD Projekt, qui a confirmé lors d'un bilan financier qu'il ne fallait pas s'attendre à le voir avant 2025.

Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici. Mais l'un des projets que nous avons annoncé, et qui n'arrivera pas l’année prochaine, démarrera sa production ou son développement en 2024. Il s'agit du projet Cyberpunk 2077 que nous avons annoncé avec Anonymous Content.

Une collaboration qui se fait discrète

Il faut donc patienter jusqu'en 2025, ce qui risque de décevoir certaines personnes qui pensaient étonnement que le projet était plus avancé. Visiblement, le développement du live action est toujours à un stade précoce. D'ailleurs, on ne sait même pas encore si on a affaire à un long-métrage ou à une série. Dans tous les cas, de nombreuses questions sont posées à son sujet. Est-ce qu'on y verra Keanu Reeves ou Idris Elba en tête d'affiche ? Est-ce que ça se basera sur l'histoire de Cyberpunk 2077 ? Pour l'instant, impossible de le savoir, on va devoir prendre notre mal en patience.

Ce qu'on connaît, c'est le nom des personnalités avec qui collabore avec CD Projekt. Par exemple, on retrouve Le chef du département télévision des studios Anonymous Content, Garret Kemble. Il n'est pas tout seul, puisqu'il y a aussi le directeur du développement Ryan Schwartz, et le directeur créatif David Levine. Pour information, ce dernier a été vice-président exécutif et co-responsable du département dramatique chez HBO pendant plus de 10 ans. Autant dire que ce projet concernant Cyberpunk 2077 est entre de bonnes mains.