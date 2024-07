C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur de Cyberpunk 2, Pawel Sasko, dans le cadre du dernier podcast de Flow Games. Le chemin de la rédemption pour Cyberpunk 2077 a été long et fastidieux, mais s'est au final montré payant. CD Projekt RED a bien retenu la leçon, et sa suite sur le papier prometteuse devrait donc cette fois mettre tout le monde d'accord... quand elle sortira.

Une cuisante leçon d'humilité qu'a été la sortie de Cyberpunk 2077

Après un nombre rarement vu de reports, l'extrêmement attendu Cyberpunk 2077 sortait enfin le 10 décembre 2020. Et ce fut malheureusement l'un des plus grands désastres de ces dernières années au sein de l'industrie vidéoludique. Quasiment injouable sur PS4 et Xbox One, truffé de bugs, le lancement du titre a fait très mal à CD Projekt RED, tant pour sa réputation que son porte-monnaie. D'autant que son développement s'est fait dans la douleur, avec un crunch intense. Le studio acclamé après l'éclatant The Witcher 3 tombait violemment de son piédestal. « L'équipe était dévastée, nous avons très mal pris la situation », confie Pawel Sasko à Flow Games.

Après des années de travail pour redorer son blason, le jeu s'est tel le phénix peu à peu relevé, notamment grâce à Phantom Liberty et une mise à jour 2.0 lui apportant une rédemption durement gagnée. Enfin, le titre était reconnu à sa juste valeur aux yeux des joueurs. Malgré l'immensité de la tâche, CD Projekt RED a su se relever. « Cette longue épopée a été comme une thérapie de groupe pour nous », explique Pawel Sasko. Le développement de Cyberpunk 2077 est maintenant à leurs yeux terminé. Depuis Boston, une fine équipe comprenant notamment des vétérans de BioWare et Remedy peut maintenant pleinement se consacrer à Cyberpunk 2, propulsé par le très solide Unreal Engine 5, en lieu et place du capricieux moteur maison REDEngine, désormais abandonné.

Un lancement de la suite encore lointain, mais a priori cette fois maîtrisé

Fort des enseignements appris à la dure sur le précédent opus, cette suite s'annonce extrêmement ambitieuse et prometteuse, malgré un état très embryonnaire. CD Projekt RED se veut toutefois prudent, et n'en présentera rien tant que le jeu ne sera pas prêt. Cela leur évitera notamment de l'annoncer beaucoup trop en avance, avec un résultat potentiellement chaotique. Nous leur souhaitons en tout cas le meilleur pour nous fournir un chef d'œuvre à la hauteur du premier épisode, même s'il n'a mérité ce statut qu'après de longues années de dur labeur.