Le film Borderlands balance sa première bande-annonce et finalement, ça envoie du très très lourd. Humour et explosions au menu ! Le film ne se prive visiblement pas et c'est tant mieux !

Le film Borderlands fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce. Tournage difficile, casting qui fait un peu grincer des dents. Les adaptations cinématographiques d'œuvres vidéoludiques sont toujours un tour de passe-passe assez difficile à réaliser. Certaines licences y arrivent haut la main, The Last of Us en est un excellent exemple tout comme Sonic, par exemple, mais d'autres ont parfois du mal (non, je ne listerai pas tous les films d'Uwe Boll).

Dans quelle catégorie va venir s'incruster Borderlands ? On n'en sait rien, même Claptrap n'en sait rien, mais en tout cas, la bande-annonce donne sacrément envie.

Le film Borderlands envoi du lourd avec une première bande-annonce !

Oui, si Cate Blanchett en Lilith avait de quoi donner quelques sueurs aux puristes, une fois en action, c'est autre chose. Le trailer du film Borderlands est tombé et il assure d'ores et déjà le spectacle. Humour, explosions à gogo… ça semble également très fidèle visuellement. Reste à savoir jusqu'où ira le film. La franchise n'est pas réputée pour faire dans la dentelle, bien au contraire. Les personnages sont tous tarés et aucun n'est franchement recommandable. Tueur en puissance, prof complètement ravagé (Coucou Tanis ici campé par la superbe Jamie Lee Curtis), adolescente accro aux explosifs… Le jeu est tout de même sacrément grossier et violent, parfois très jusqu'au-boutiste (qui se souvient du poème de Scooter ?).

Derrière la caméra du film Borderlands, on retrouve notamment Eli Roth, grand spécialiste de l'horreur (mais pas que), réputé justement pour ne pas avoir peur d'aller au bout des choses. On peut donc espérer le meilleur, reste à savoir ce qu'il aura fait de son casting cinq étoiles qui, rappelons-le, est composé de Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tanis), Jack Black (ClapTrap), Ariana Greenblatt (Tiny Tina), et Florian Munteanu (Krieg) pour l'équipe principale. On croise les doigts donc. Le film Borderlands débarquera au cinéma le 9 aout 2024, si tout va bien.