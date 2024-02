Les adaptations de jeu vidéo en films ou séries sont en vogue depuis plusieurs années. Certains se prêtent à l'exercice, mais ce n'est pas toujours une réussite. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'une transposition en live-action. Tout de suite, ça devient plus compliqué. Actuellement, on sait que la franchise Borderlands a une adaptation en prises de vues réelles sur le feu, mais jusqu'ici, on n'en avait jamais vu la couleur. Mais bonne nouvelle, ça vient de changer, et on peut maintenant savourer des premiers visuels.

Les premières images du live-action Borderlands

Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, le live-action dédié à Borderlands n'a pas forcément rassuré la communauté. Disons que Lionsgate n'a pas choisi l'adaptation la plus facile à faire. L'univers de Gearbox n'est pas seulement complètement déjanté. Enfin, si, il l'est, mais ça ne suffira pas pour en faire un bon film avec de vrais acteurs et actrices. Quoi qu'il en soit, la curiosité des joueurs a été piquée, et il ne restait plus qu'à découvrir un aperçu du résultat. Aujourd'hui, c'est chose faite.

Sur la première, on peut voir les personnages principaux qui vont vite évoquer des souvenirs aux fans de la première heure. On repère notamment Cate Blanchett dans le rôle de Lilith, mais pas que. Elle est accompagnée de Kevin Hart dans la peau de Roland ou encore Ariana Greenblatt dans celle de Tiny Tina. Quant à Jamie Lee Curtis, elle incarne Tannis et Florian Munteanu, Krieg. Notons aussi la présence indispensable de Claptrap, doublé par Jack Black. On est clairement face à du beau monde, même si leur apparence ne sera peut-être pas au goût de tout le monde.

La deuxième photo nous permet de voir de plus près Lilith (Cate Blanchett), qui sera visiblement la dirigeante du groupe. Pour le moment, les retours de la communauté sont mitigés. On constate que ça a fait des heureux : « Génial ! », « Quel casting », mais on a tout de même des réfractaires face à ce live-action de Borderlands. « Il a l'air horrible », « Kevin Hart ? Oh non ». Ceci dit, globalement, les gens ont l'air satisfait de ce qui a été montré. Il faut dire que niveau casting, les choses n'ont pas été faites à moitié. Pour rappel, ça doit normalement sortir en 2024, sans plus de précision.

Crédits : People