Avec la vague de remasters PS5 et portages PC de jeux PlayStation, les joueurs nourrissent encore et toujours le même espoir : voir débarquer le monumental Bloodborne sur la console. Les mois et les années passent, et pourtant, rien ne bouge du côté de Sony Interactive Entertainment. Devant l'immobilisme du constructeur japonais, un utilisateur lambda vient de prendre les choses en main pour régler le problème.

À quand Bloodborne sur PS5 ? Peut-être dès maintenant...

Après avoir remis au goût du jour Demon's Souls, Sony pourrait-il faire de même avec Bloodborne ? Un remake est peut-être beaucoup trop demandé, mais des rumeurs circulent toujours sur un remaster PS5 et / ou un portage PC. Lors d'un stream, David Jaffe, le créateur de God of War et Twisted Metal, a mis de l'huile sur le feu en déclarant qu'il y avait bien un projet en cours. Forcément, cela a pris de l'ampleur ce qui l'avait amené à clarifier ses propos. « Je n’ai pas d’infos d’insider. On entend parler du remaster ou remake de Bloodborne depuis longtemps. Tout ce que j’ai dit, c’est que je connais une journaliste qui m’a dit que ça allait arriver, que c’était vrai et qu’il devrait être révélé tôt ou tard, et c’est tout. Mais moi ? J’en ai aucune foutue idée ».

En attendant un signe de la part de Sony, un duo de bricoleurs s'est chargé de faire tourner Bloodborne sur PS5. Dans un premier temps, c'est le modder Lance McDonald qui a rendu cela possible avec un patch 60fps. Une mise à jour qui était disponible uniquement pour les kits de développement PS5 - les machines destinés aux développeurs. Hors maintenant, le jeu est jouable à 60fps sur une PlayStation 5 classique. « Illusion l'a fait ! Mon patch Bloodborne a été rendu compatible avec la version piratée actuelle de la PS5. Le jeu tourne sur une console du marché en 1080p 60fps » a fait savoir Lance McDonald. Avec un petit clip de son collègue Illusion histoire de faire saliver les joueurs et joueuses.

L'un des jeux PS4 les plus populaires encore aujourd'hui

Comme on peut le voir, Bloodborne tourne bien sur une PS5 lambda en 1080p 60fps. Pour cela, il faut une machine jailbreakée donc piratée. Un détail qui nous permet de rappeler qu'il s'agit d'une action illégale, et qui n'est pas sans risque. Vous pouvez en effet « bricker » votre machine, c'est-à-dire la rendre inutilisable. Mais c'est malheureusement le seul moyen de rejouer à cette pépite dans des conditions optimales.

Sinon, vous pouvez également (re)lancer Bloodborne dans sa version PS4 sur PlayStation 5. D'après TrueTrophies, un site qui collecte des données dont les trophées débloqués par les utilisateurs, l'exclu de FromSoftware a été l'un des jeux PS5 et PlayStation 4 les plus joués de juillet 2023. Une exclusivité qui a devancé des titres beaucoup plus récents comme Exoprimal, Crash Team Rumble, Dead Space ou Dead Island 2. Une popularité intacte qui suffira à motiver les troupes de Sony ? L'avenir nous le dira, mais l'appétit des fans est lui plus que jamais là.