Alors que les fans de jeux FromSoftware s'abandonnent en ce moment dans L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, c'est justement par ce biais que Bloodborne se manifeste sur PC, en attendant des nouvelles officielles concernant un Remake/Remaster pour l'heure a priori condamnées à la nuit éternelle.

Bloodborne se porte enfin sur PC... de manière indirecte

Depuis sa sortie sur PS4 en 2015, Bloodborne a durablement marqué l'industrie du jeu vidéo, le genre Souls-like et le talentueux studio japonais FromSoftware. Son ambiance eldritchienne, son gameplay plus nerveux et la direction passionnée d'Hidetaka Miyazaki en ont fait un monument pour beaucoup. Alors que le moins connu Demon's Souls a eu droit à un Remake sur PS5, ce jeu marquant et populaire semble être laissé à l'abandon par Sony. Bien des fans demandent pourtant à cor et à cri une version plus moderne de ce titre à part à bien des égards.

L'un d'entre eux s'est montré très proactif en ce sens, en lui offrant un portage PC officieux. Avec son mod Graceborne (téléchargeable via Nexus Mods) pour Elden Ring, Noctis offre à la communauté ce qui se rapproche le plus d'une version sur ordinateur de Bloodborne. Celui-ci a totalement réadapté le monde ouvert du dernier chef d'œuvre de FromSoftware pour coller à l'ambiance plus sombre du titre sorti en 2015. Il ajoute également 22 sets d'armures, 35 armes, 17 armes changeantes et cinq armes à feu reprises ou largement inspirées de ce dernier.

Petis bémols de ce mod très ambitieux et convaincant : il est en phase d'alpha et ne fonctionne pas encore avec le premier patch du DLC d'Elden Ring. Des bugs et un peu d'huile de coude pour le faire fonctionner sont donc à prévoir. Entre L'Ombre de l'Arbre-Monde et ce qui se rapproche le plus d'un portage PC de Bloodborne, il faudra donc choisir. Il convient en tout cas de saluer cette belle initiative de fan, qui est a priori seul à travailler sur ce projet. N'hésitez d'ailleurs pas à lui adresser un petit pouce en l'air pour l'encourager dans cette entreprise qui in fine régalera certainement de nombreux fans, à défaut d'une version PC/PS5 officielle et perdue quelque part dans le monde des rêves.