Près de 10 ans après sa sortie, Bloodborne est toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux FromSoftware. Un chef d'oeuvre qui, même en 2023, fait partie des titres les plus joués sur PS5 et PS4 via la rétrocompatibilité. Les joueurs sont donc toujours autant à fond et ne cessent de quémander un vrai remaster au moins pour faire tourner le titre en 60fps. Et si le rêve devenait enfin réalité ? L'espoir fait vivre, mais il ne faut pas trop s'enflammer non plus.

Bloodborne sur PS5 et PC prochainement ? La folle rumeur

Devant l'absence de remaster officiel, deux moddeurs se sont entraidés pour développer Bloodborne PS5. Une version non officielle du jeu qui tourne en 1080p 60fps sur une PlayStation 5 du commerce, et non un devkit, mais jailbreakée donc piratée. Ce qui, on le rappelle à toutes fins utiles, est illégal et risqué pour votre console. Mais il y a quelques jours, la rumeur d'un vrai remaster de Bloodborne sur PS5, et également PC, est revenue sur le devant de la scène.

I am a Hero Too, qui aurait eu vent d'informations sur la Nintendo Switch 2 ou encore FF9 Remake, aurait fait une annonce fracassante. Selon lui, Bloodborne Remastered serait en développement avec une sortie en 2025 pour les 10 ans du jeu. Et après tout, pourquoi pas lorsque l'on sait que Nixxes Software, le studio racheté par PlayStation en 2021, a promis de nouveaux remasters et portages PC. « Ce que nous offrons aux PlayStation Studios, ce sont des portages PC de haute qualité, et nous travaillons de plus en plus à la création de remasters » a indiqué la structure dans une vidéo publiée cet été.

Bloodborne Remastered en 2025 ? Ou pas ! En effet, la personne derrière le compte I'm a Hero Too a révélé qu'il y avait eu une usurpation de pseudo. En clair : ce n'est pas cet internaute qui est à l'origine de ce faux leak. Pour autant, tout n'est peut-être pas perdu avec la déclaration de Nixxes Software et les précédents propos de Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios.

Crédits : RPG Fan.

Une suite ou une adaptation PlayStation Productions sur les rails ?

En octobre 2022, Sony Interactive Entertainment a renforcé sa participation en rachetant de nouvelles actions FromSoftware. Le constructeur japonais possédant aujourd'hui 14,09% des parts du studio, tandis que le géant chinois Tencent a investi pour rafler 16,25% de la société. Dans quel but ? Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, avait ouvert la porte à toutes les opportunités. Que ce soit des jeux ou même des adaptations des titres FromSoftware au cinéma ou à la télévision. « Vous devriez penser avant tout aux collaborations d'un point de vue du développement de jeux, mais il n'est pas non plus impensable d'explorer d'autres opportunités avec PlayStation Productions ».

De ce fait, on peut tout imaginer comme un remaster du jeu PS4 sur PS5 et PC, ou le rêve le plus fou des fans, un Bloodborne 2. Et pourquoi pas un film ou une série d'animation ? Avec la stratégie de Sony, ce n'est pas inconcevable. FromSoftware a aussi exprimé sa volonté d'explorer des projets transmédias, mais plutôt avec Elden Ring. « Avec le même objectif, nous poursuivrons nos efforts pour développer la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun » a déclaré Yasuo Miyakawa, PDG de Bandai Namco.