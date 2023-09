Bloodborne sur PC, voilà une légende qui perdure et qui ressort souvent, bien trop souvent, tellement qu'on finit par ne plus y croire. Des fans de la licence se sont alors lancés dans un énorme défi.

Chaque année depuis sa sortie, de nombreuses rumeurs circulent sur un éventuel Bloodborne PC. Plus de 8 ans après son lancement ce n'est toujours pas le cas. Aucun remake à l'horizon et un deuxième opus ne semble être prévu, malgré les on-dits qui se font insistants, notamment concernant un portage sur PS5. Les fans patientent, s'impatientent, mais aucune information ne vient. Du coup, certains ont pris les devants. Si Bloodborne n'arrive pas sur PC, ils le feront eux-mêmes avec leurs moyens.

Bloodborne avec des pixels

Ce n'est peut-être pas le remake de Bloodborne tant attendu ou ce fameux second volet dont les fans rêvent, mais le projet a le mérite d'exister. Le Youtubeur Potomy s'est lancé un défi de taille : recréer l'univers du souls-like dans Minecraft. Connu par certains pour son travail de construction sur le jeu de Microsoft, il avait déjà fait ses armes avec la reproduction de Yharnam, ville iconique du titre. Cette fois-ci, l'architecte de Minecraft revient avec une vidéo bien léchée, un mini film Bloodborne. Le tout tourné complètement dans le jeu de construction avec le décor qu'il a créé. Pour l'occasion, il s'est entouré de toute une équipe afin de rendre cette cinématique la plus propre possible.

Il n'y a rien dire sur la qualité de la vidéo. La reproduction de Yharnam avait déjà séduit les fans de Bloodborne. On en vient à en vouloir plus, à imaginer une carte aventure avec une histoire complète dans ce décor gothique. Et pendant que nous sommes pris en train de rêver, Sony et FromSoftware restant totalement muets sur un quelconque avenir pour le titre. Alors que le studio vient de lancer Armored Core 6 et avec le succès d'Elden Ring, beaucoup espérèrent que l'exclusivité PS4 revienne sur la dernière console et PC.

Un remake ou un portage PS5 et PC un jour ?

En tout cas, Bluepoint Games, à qui l’on doit la version PS5 de Demon’s Souls, a déjà confirmé travailler sur une licence originale et sur un nouveau remake. Les rumeurs veulent qu'il s'agisse d'un certain Bloodborne, mais aucune preuve tangible n'a été avancée. Même David Jaffe, ancien ponte de PlayStation, s'était mis à spéculer et affirmait il y a des mois de cela d'avoir entendu que quelque chose autour du jeu était en préparation, sans savoir si c’était un remaster, un remake ou une version PC, avant de se rétracter. Affaire à suivre donc, mais l'attente se fait longue, très longue.